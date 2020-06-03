2 bin yıllık surlara, sprey boyayla yazı ayıbı sürüyor (2) 'TARİHE YAKIŞMIYOR'Bursa İznik'teki yaşayan ve surlara yazılan yazılara tepki gösteren Kenan Taşdelen, "2 bin yıllık tarihi surlara yazılar yazmışlar, yanında ateş yakmışlar.

'TARİHE YAKIŞMIYOR'

Bursa İznik'teki yaşayan ve surlara yazılan yazılara tepki gösteren Kenan Taşdelen, "2 bin yıllık tarihi surlara yazılar yazmışlar, yanında ateş yakmışlar. Bu durum hiç İznik'e yakışıyor mu? Ne kadar rezil bir durum olduğunu görüyoruz. Gençlerimiz neden böyle şeyler yapıyor, hiç bilmiyorum. Bu tarihe yakışmayan manzara. Surların bu hali çok ayıp" dedi.

İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa),

Kaynak: DHA