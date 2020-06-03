2 bin yıllık surlara, sprey boyayla yazı ayıbı sürüyor MİLATTAN önce 4'üncü yüzyıla tarihlenen ve Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapılan İznik'teki surlara, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazı yazılmaya devam ediliyor.

MİLATTAN önce 4'üncü yüzyıla tarihlenen ve Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapılan İznik'teki surlara, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla yazı yazılmaya devam ediliyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan İznik'in 2 bin yıllık surları, duvar yazılarıyla zarar görmeye devam ediyor. Surlara, 2019 yılının ekim ayında, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boya ile çeşitli yazılar yazılmıştı. O günden bugüne duvara sprey boyayla yazı yazılıp, tarihi surlar tahrip edilmeye devam edildi. Surların son halini görenler ise tepki gösterdi.

Kaynak: DHA