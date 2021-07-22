2 bin yıllık kültür mirası defineciler tarafından tahrip ediliyor
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2 bin yıllık kültür mirası defineciler tarafından tahrip ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

2 bin yıllık kültür mirası defineciler tarafından tahrip ediliyor Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçeleri arasındaki Sömek köyü sınırında yer alan Athena Kabartmasının delik deşik edilmiş halini görüntüleyen eğitimci-arkeolog Serdar Kuş, tepkisini, "2 bin yıllık kültürel miras, cehalete teslim...

2 bin yıllık kültür mirası defineciler tarafından tahrip ediliyor

Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçeleri arasındaki Sömek köyü sınırında yer alan Athena Kabartmasının delik deşik edilmiş halini görüntüleyen eğitimci-arkeolog Serdar Kuş, tepkisini, "2 bin yıllık kültürel miras, cehalete teslim olmak üzere" şeklinde dile getirdi

MERSİN - Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçeleri arasındaki Sömek köyü sınırında yer alan 2 bin yıllık Athena Kabartmasının, defineciler tarafından tahrip edildiği ileri sürüldü.

Mersin'deki tarihi eserlerle yakından ilgilenen ve korunması için çaba gösteren eğitimci-arkeolog Serdar Kuş, defineciler tarafından yakın zamanda tahrip edilen Athena Kabartmasını görüntüleyerek tepkisini dile getirdi. Çektiği videoda, "2 bin yıllık kültürel miras, cehalete teslim olmak üzere" diyen Kuş, "Burada dikkatimizi çeken çok ciddi bir olumsuzluk var. Maalesef yıllar önce bir dinamit lokumu yerleştirmek için hilti ile delindi ve uçurularak Athena'nın kaya kapatmasının gövde kısmı büyük zarar gördü. Ama çok yakın zamanda 5 tane yeni delikler açılmış ve buralara dinamitler yerleştirilerek tamamının uçurulması hedeflenmiş. Gerçekten çok endişe verici, büyük bir kültür mirasımız yine maalesef yok olmak üzere" ifadelerini kullandı.

2 bin yıllık kültür mirası defineciler tarafından tahrip ediliyor
2 bin yıllık kültür mirası defineciler tarafından tahrip ediliyor
2 bin yıllık kültür mirası defineciler tarafından tahrip ediliyor
2 bin yıllık kültür mirası defineciler tarafından tahrip ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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