2 bin yıllık Herkül kaya kabartmasına saldırı
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2 bin yıllık Herkül kaya kabartmasına saldırı

BURSA'nın İznik ilçesindeki Herkül kaya kabartması, çirkin saldırı sonucu zarar gördü.

2 bin yıllık Herkül kaya kabartmasına saldırı
21.07.2020 11:14 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:18

BURSA'nın İznik ilçesindeki Herkül kaya kabartması, çirkin saldırı sonucu zarar gördü. Daha önce de yüzü parçalanan Herkül kaya kabartmasının yüz bölümünde bu kez delik açıldı.

İznik ilçesi, kırsal Hisardere Mahallesi yolundaki Deliktaş mevkisinde, yaklaşık 2 bin yıl önce taş ocağında çalışan işçilerin korunması ve dini ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Daha önce Herkül'ün asası ve sakalı yontularak alınırken, son olarak yüzünde açılan delik tarihi dokuya zarar verdi. Son haliyle yüzünün yarısı da parçalanan Herkül kaya kabartmasına verilen zarar, vatandaşların tepkisine neden oldu. İznik'teki tarihi eserlerin defineciler tarafından yıpratıldığı öne sürülüyor.Ayrıca Herkül kaya kabartmasının bulunduğu alanın etrafı ise adeta çöplüğe döndü. İznikliler ise bölgenin sit alanı ilanı edilip, eserin koruyamaya alınması gerektiğini istedi.


Kaynak: DHA

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