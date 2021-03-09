2 bin yıllık antik tiyatroda kitap okuyup, farkındalık oluşturdular

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Side turizm merkezinde bulunan 2 bin yıllık antik tiyatroda kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Antalyalı gençler okuyor' projesi kapsamında Manavgat Gençlik Merkezi, Manavgat'taki Side Antik Kenti'nde bulunan ve MÖ 2'nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen antik tiyatroda kitap okuma etkinliği düzenledi.

Pandemi nedeniyle bir süre kitap okuma etkinliklerine ara verdiklerini belirten Manavgat İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya, yeni kontrollü normalleşme döneminde, projeye kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi. Kitap okuma etkinliklerini Manavgat'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin olduğu mekanlarda gerçekleştirdiklerini anlatan Karakaya, son etkinliklerini Side Müze Müdürlüğü'nün de katkılarıyla Side Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Projenin tüm Antalya'da eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü ve Manavgat Gençlik Merkezi'nin de katılım sağladığını söyleyen Karakaya, "Antalya'mızın, Manavgat'ımızın tarihi güzelliklerinin fark edilmesi amacıyla, buraları gençlerimize tanıtmak amacıyla farklı yerlerde farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinlikleri düzenlemekteyiz. Burada gençlerimizle kitap okuma etkinliğinde birlikte olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA