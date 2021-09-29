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2 bin yıldır yetiştirilen Amasya misket elmasının hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
2 bin yıldır yetiştirilen Amasya misket elmasının hasadı başladı

Amasya'da yaklaşık 2 bin yıldır yetiştirildiği arkeolojik kazılarda belgelenen coğrafi işaretli misket elmasının bu yılki hasadına başlandı.

AMASYA (İHA) - Amasya'da yaklaşık 2 bin yıldır yetiştirildiği arkeolojik kazılarda belgelenen coğrafi işaretli misket elmasının bu yılki hasadına başlandı. Kentin sembolü elmaların üretiminde bu yıl yüzde 36 artış bekleniyor. Bu durum üreticinin yüzünü güldürdü.

Ortasından yatay kesildiğinde çekirdekleri yıldız şeklini alan ve bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil olan coğrafi işaret tescilli Amasya misket elması, tadıyla tercih edilen bir meyve olarak biliniyor.

Misket elma hasadının başlaması dolayısıyla Suluova'da bir elma bahçesinde tören düzenlendi. Dalından elma toplayan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kazı çalışmalarında ortaya çıkarılarak geçen yıldan itibaren Amasya Müzesi'nde sergilenmeye başlayan 1800 yıllık elma ağacı ve kuş figürlü mozaiğin kentin sembolü elmanın bu topraklarda antik dönemden bu yana üretildiğinin kanıtı olduğunu söyledi. Geçen yıl 9 bin ton olan misket elma üretiminin bu yıl yüzde 36'lık artışla 12 bin tonun üzerinde olmasının beklendiğini açıkladı.

Misket elmasının en fazla yetiştirildiği kentlerin başında Niğde'nin geldiğini hatırlatan haber cilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Masatlı, "Misket elması Amasya topraklarına aittir. Bundan sonra da böyle kalacaktır. Çok yerde çok şey yetişir. Önemli olan onun orijinal olmasıdır. Bu elma belki Kütahya'da, Bursa'da yetişiyordur. Ürüne renk, tat, koku veren o toprağın kendi özelliği, havanın kendi yapısıdır. O iklimin, nemin, sıcaklığın etkisidir. Dolayısıyla biz taklitlerinden kaçınıyoruz. Amasya'da Amasya misket elması yemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

T arım şehri kentin Suluova ilçesinde uzun yıllardır elma yetiştiren 75 yaşındaki Mehmet İşler de, "Niğde'de, Konya'da, Isparta'da misket yetiştiriliyor. Bizim elmalardan daha kırmızı ve gösterişli. Ama ısırdığınız zaman Amasya elmasının tadını vermez" şeklinde konuştu.

Amasya İl Tarım ve ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin ise "Adı ilimizle özdeşleşen ve kültürel değer taşıyan Amasya misket elması kendine has fiziksel özellikleri ve aromasıyla diğer çeşitlerden ayrılmakta ve Amasya dışında yetiştirildiği diğer bölgelerde bu özellikleri göstermemektedir. Bu özelliklerini korumak, sahip çıkmak, tanıtmak ve dinamik bir pazarlama gücü katmak adına il müdürlüğümüz tarafından 2019 yılında coğrafi işaret tescili alınmış ve yürütülen projelerle üretime katkı sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil ve Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok hasadın bereketli olması dileğinde bulundu. - AMASYA

2 bin yıldır yetiştirilen Amasya misket elmasının hasadı başladı

2 bin yıldır yetiştirilen Amasya misket elmasının hasadı başladı

2 bin yıldır yetiştirilen Amasya misket elmasının hasadı başladı

2 bin yıldır yetiştirilen Amasya misket elmasının hasadı başladı

2 bin yıldır yetiştirilen Amasya misket elmasının hasadı başladı

2 bin yıldır yetiştirilen Amasya misket elmasının hasadı başladı

2 bin yıldır yetiştirilen Amasya misket elmasının hasadı başladı

2 bin yıldır yetiştirilen Amasya misket elmasının hasadı başladı

2 bin yıldır yetiştirilen Amasya misket elmasının hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: 2 bin yıldır yetiştirilen Amasya misket elmasının hasadı başladı - Haberler Ekonomi
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