2 Bin Uyuşturucu Hap, Öğrencilere Satılamadan Ele Geçti

KONYA'da polis tarafından bir eve yapılan baskında 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, uyuşturucu hapları okullar açıldıktan sonra öğrencilere satmaya hazırlandıkları ileri sürüldü.



Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, 01 FAC 04 plakalı otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, aracı takibe aldı. Araçtaki iki kişinin merkez Karatay İlçesi Üçler Caddesi'ndeki stüdyo tipi dairelere girdiğini belirledi. Ardından şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenleyen polis Şehmuz T. ve Yakup T.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 2 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 12 bin liraya el konuldu. Şüphelilerin, uyuşturucu hapları okullar açıldıktan sonra öğrencilere satmaya hazırlandıkları ileri sürüldü.



Soruşturma sürüyor.



? - Konya