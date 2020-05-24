2 bin rakımlı yayladaki korona virüs kumarına jandarma baskını
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2 bin rakımlı yayladaki korona virüs kumarına jandarma baskını

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 bin rakımlı bir yayladaki restoranda korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye ve işletmeye toplam 64 bin 231 TL para cezası kesildi.

2 bin rakımlı yayladaki korona virüs kumarına jandarma baskını
24.05.2020 12:06 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:10

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 bin rakımlı bir yayladaki restoranda korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye ve işletmeye toplam 64 bin 231 TL para cezası kesildi.

Şahinler Mahallesi'ne bağlı Maha Yaylası'nda A.A. isimli şahsa ait olan restorana baskın düzenleyen İlçe Jandarma Komutanlığı, 9 kişinin kumar oynadığını tespit etti. 24 Mayıs Pazar gecesi saat 01.00'da yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen F.K., A.K., Ş.S., K.G., N.K., A.T.T., H.K., V.D. ve B.B. olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramada masa üzerinde bin 250 TL paranın yanı sıra 56 deste iskambil kağıdı, 209 adet okey taşı, 13 adet okey takozu, 11 adet yazboz defteri muhafaza altına alındı. Kumar oynayan 9 şahıs hakkında 5326 S.K. 34. Maddesine istinaden bin 225'er TL olmak üzere toplamda 11 bin 025 TL, ayrıca kumar oynayan ve kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan işletmeye Hıfzısıhha Kanununun 282.maddesi gereğince 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplamda 31 bin 500 TL, alkol satışından dolayı 15 bin 947 TL, kapalı alanda sigara içilmesinden dolayı 2 bin 579 TL ve iş yerinde "Sigara İçilmez" tabelası olmadığı için 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 64 bin 231 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca iş yerinde yapılan kontrolde 1 adet seri numarasız ve ruhsatsız tabanca ve tabanca içerisinde 16 adet 9 mm çapında mermi, 1 adet 6136 SKM aykırı 30 cm uzunluğunda tırtıklı bıçak, 2 adet bir litrelik pet şişe içerisinde alkol tespit edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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