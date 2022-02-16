2 bin rakımdaki olimpik yüzme havuzu kapılarını özel çocuklara açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 bin rakımdaki olimpik yüzme havuzu kapılarını özel çocuklara açtı

AA, Selami Küçükoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
2 bin rakımdaki olimpik yüzme havuzu kapılarını özel çocuklara açtı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özellikle engelli vatandaşlar için başlattığı "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında, Erzurum'un 2 bin rakımdaki olimpik yüzme havuzunda özel çocuklara yönelik yüzme etkinliği düzenlendi.

ERZURUM (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özellikle engelli vatandaşlar için başlattığı "Mutlu Çarşamba Projesi" kapsamında, Erzurum'un 2 bin rakımdaki olimpik yüzme havuzunda özel çocuklara yönelik yüzme etkinliği düzenlendi.

Milli takım sporcularının yüksek irtifada güç depolamak için tercih ettiği havuza Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce servislerle getirilen özel çocuklar, burada eğitmenler gözetiminde havuza girdi. Ailelerin de katıldığı etkinlikte, yüzme eğitimi verilen çocuklar suda keyifli zaman geçirdi.

Vali Okay Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde uygulanan projenin Erzurum'da ise birçok spor salonunda devam ettirildiğini söyledi.

Kentteki havuzun bulunduğu rakım itibarıyla Avrupa'daki 'tek' olma özelliği taşıdığına işaret eden Memiş, "Almanya, Slovakya gibi kadın ve erkek yüzme takımları burada kampa giriyor. Bu salonlar sadece takımlara değil vatandaşlarımıza da her zaman açık. Bugün de özel çocuklarımızla birlikteyiz. Sadece yüzme havuzu değil bütün spor tesislerimize her çarşamba özel çocuklarımızı göreceğiz." dedi.

AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

Engelli, Erzurum, gençlik, Yüzme, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title