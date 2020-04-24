2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı altında tören
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Samsun, Güncel, Haber

2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı altında tören

SAMSUN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye'nin dalgalanan en büyük Türk bayrağının altında saat 21.00'de İstiklal Marşı okundu.

24.04.2020 00:05 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:05
2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı altında tören

SAMSUN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye'nin dalgalanan en büyük Türk bayrağının altında saat 21.00'de İstiklal Marşı okundu.

Kavak ilçesinde, Türkiye'nin dalgalanan en büyük bayrağı olan 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağının olduğu noktada tören düzenlendi. İlçe Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve  jandarmalardan oluşan yaklaşık 60 kişi saat 21.00'de, 116 metrelik bayrak direği önünde İstiklal Marşı okudu.

92 TON AĞIRLIĞA SAHİP

9 yıl önce yaptırılan Türk bayrağının yer aldığı 116 metre yüksekliğindeki direk ise 92 ton ağırlığa sahip. Temeline 400 ton beton dökülen 730 metre rakımdaki Türk bayrağının ağırlığı ise 450 kilo. Paraşüt kumaşı kullanılarak üretilen bayrak, 2 ayda bir değiştiriliyor. Samsun- Ankara Karayolu üzerinde bulunan bayrağı görenler ise araçlarını durdurup fotoğraf çekip, selfie yapıyor. Türk bayrağının alt kısmında ise ay yıldız şeklinde bir de mescit bulunuyor.


Kaynak: DHA

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