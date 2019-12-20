2 bin litre sahte içki ele geçirildi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içki imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Yeşilyurt ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin litre sahte içki, 4 alkol yapımında kullanılan distilasyon cihazı, 2 kaynatma kazanı ve muhtelif yardımcı maddeler ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.