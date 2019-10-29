2 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı - İZMİR

29.10.2019 18:08

Zeybek oyunundan drone görüntüleri

Ödemiş Halk Eğitim Merkezi, Müdürü Mehmet Bakırlı konuşması

Halk Eğitim Merkezinin müdür yardımcılarından Ali Çelik konuşması

Ödemiş Halk Eğitim Merkezinde projeyi ortaya çıkaran Müzik öğretmeni Bedirhan Diyarbakırlı konuşması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Ödemiş İlçesinde Halk Eğitim Merkezinin organize ettiği etkinlikte, ilçenin Saraçoğlu Caddesi trafiğe kapatılarak, Merkezin 22 usta öğretici eşliğinde, zeybek gösterisi oynandı. Halk Eğitim Merkezinde zeybek oyunu için 1 aydan beri süren çalışmalar sonucunda kursiyerler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında hep birlikte bu coşkuyu yaşadılar.

Kaynak: AA