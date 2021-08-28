2 bin kilometre uzaklıktan yüreklere dokunan el

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görev yapan güvenlik güçleri, Milas'ta ikamet eden ve maddi durumu iyi olmayan aile için yardım topladı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görev yapan güvenlik güçleri, Milas'ta ikamet eden ve maddi durumu iyi olmayan aile için yardım topladı. Toplanılan yardımlarla Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan koyun aileye teslim edildi.

Geçtiğimiz yıllarda Milas'ta KOM Grup Amir Vekilliği görevini yapan, şu anda da Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğünde görevini sürdüren Polis Memuru Sadık Orhan, Milas'ta yaşanan orman yangınlarının ardından arkadaşları arasında yardım kampanyası başlatılmasına öncülük etti.

4 çocuklu aileye teslim edildi

Polis Memuru Orhan'ın girişimiyle başlatılan kampanya kapsamında toplanılan tutar, koyun alınarak ihtiyacı olan bir aileye teslim edilmesi için Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine gönderildi. Kurum yöneticileri, güvenlik güçlerinin talebi doğrultusunda aldıkları koyunu, meydana gelen orman yangınında zarar gören maddi durumu iyi olmadığı öğrenilen Fesleğen Mahallesi'ndeki 4 çocuklu aileye teslim etti.

"Bereketinize can suyu olur"

Aileye koyunu teslim eden Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları, polis memuru Sadık Orhan ve arkadaşları tarafından gönderilen notu da okuyarak ilettiler. Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi Çalışanları imzasıyla gönderilen notta, "Öncelikle bu hediyemizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizler sizden ne kadar uzakta olsak da biz biriz, tekiz. Çünkü biz Türkiye'yiz. Umarız bu hediyemiz sizin kararan umutlarınıza ve bereketinize cansuyu olur" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı