2 bin hükümlünün kaldığı cezaevinde korona virüs önlemi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› 2 bin hükümlünün kaldığı cezaevinde korona virüs önlemi - Haber
Karantina

2 bin hükümlünün kaldığı cezaevinde korona virüs önlemi

2 bin hükümlünün kaldığı cezaevinde korona virüs önlemi Dışarıdan gelen mahkumlar 14 gün ayrı hücrede karantina altına alınıyor Erzurum Cezaevinde korona virüs tedbirleri artırıldı.

02.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:37
2 bin hükümlünün kaldığı cezaevinde korona virüs önlemi

2 bin hükümlünün kaldığı cezaevinde korona virüs önlemi

Dışarıdan gelen mahkumlar 14 gün ayrı hücrede karantina altına alınıyor

ERZURUM - Erzurum Cezaevinde korona virüs tedbirleri artırıldı. Yaklaşık 2 bin hükümlünün kaldığı cezaevinde giriş ve çıkışlarda dezenfektanın yanı sıra doktorlar tarafından ataş ölçerle kontrol sağlandıktan sonra içeri alım sağlanıyor. Cezaevine nakil olan mahkumlar ise 14 gün ayrı hücrede karantina altına alınıyor.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum açık ve kapalı ceza infaz kurumlarını ziyaret ederek korona virüse karşı alınan önlemleri yerinde inceledi. Bölükbaşı, hükümlü ve tutukluların sağlıklarını korumak için her türlü önlemlerin alındığını söyledi.

"Hükümlüler hastaneden gelen doktorlar tarafından tedavi ediliyor"

Kampüs ceza infaz kurumlarında 2 bine yakın hükümlü ve tutuklu bulunduğunu ifade eden Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı, "Hijyen ve tedavileri açısından da hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Tedavi gerekecek durumları olduğu zaman ilk olarak kurum doktorlarımız tedavi ediyor. Daha sonra hastanelerin topluluk oluşturduğu yerlerden hükümlülere virüs bulaşmaması için hastanelerde ki uzman doktorlarımız ceza evlerine gelerek hükümlülerin tedavilerini yapmaktadır. Bu tedbirlerimiz sonucunda ceza evlerimizde hiçbir virüs vakasına rastlamadık ve virüsle ilgili bir sorun olmayacağını düşünüyoruz. Devam eden bu süreçte hiçbir taviz vermeyeceğiz, sürecin sonuna kadar aldığımız tedbirler devam edecek" diye konuştu.

"Ailelerin içi rahat olsun"

Korona virüs salgını açısından tüm tedbirleri aldıklarını kaydeden Cumhuriyet Başsavcısı Bölükbaşı, "Hükümlülerimizin aileleri rahat olsunlar buradaki mahkum kardeşlerimiz bizim korumamız altında onların sağlık açısından hiçbir riske girmemesi için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz bu konuda rahat olun. Sosyal medyada zaman zaman çıkarılan asılsız haberlerle toplum içinde huzursuzluk çıkarılmaya çalışılıyor ama bunların hepsi yalan hepsine de cevap verebiliriz. Kurumumuz temiz durumda ve her zaman temizleniyor belki de dışarıda ki insanların alamadığı sağlık hizmetlerini biz tüm hükümlü kardeşlerimize sağlamaktayız. Öksürseler veya ateşleri yükselse anında muayenelerini yaptırıyoruz" dedi.

"Dışarıdan gelenler 14 gün ayrı hücrede karantina altına alınıyor"

Hükümlülerden birinde bir risk görülürse hemen diğer koğuşlardan uzaklaştırıldığını ve özel koğuşlarda tedavi altına alındığını belirten Bölükbaşı, "Dışarıdan gelen tutuklular 14 günlük karantina kontrolünden sonra koğuşlara alınıyor. Karantina altına alınmadan öncede sağlık kontrolünden geçiyorlar ve doktor raporlarıyla kovid-19 virüsü taşıyıp taşımadıkları tespit ediliyor. İnfaz kurumu müdürlerimiz ve personelimiz de çok yoğun mesailer harcıyor. Ceza infaz kurumlarımıza virüsün girmemesi için her türlü gayreti gösteriyorlar" şeklinde konuştu.

"İnfaz yasasından birçok mahkum yararlanacak"

İnfaz düzenlemesine ilişkin konunun haftaya mecliste görüşülmeye başlanacağını vurgulayan Bölükbaşı, "Meclisten geçtiği ve Cumhurbaşkanımız da resmi gazetede yayınladığı taktirde gerekli işlemleri başlatacağız. Biz şuanda taslak olarak gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Erzurum adliyesi ve ceza infaz kurumu birlikte çalışarak tüm dosyaları inceliyorlar mevcut taslakta değişiklik nasıl olur bilemiyoruz ama şuan ki haliyle hangi yasalardan yararlanılabileceğini düşünerek taslaklar hazırlıyoruz ve sonuç olarak hemen tahlil işlemlerini ivedi olarak yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. E tipi kapalı ceza infaz kurumundan yaklaşık iki yüz tutuklunun bu yasadan yararlanma ihtimali var. H tipi kapalı ceza infaz kurumundan da az sayıda mahkumun yararlanma imkanı bulunmaktadır. Açık ceza kurumlarımızda bulunan hükümlülerimizin eğer yasa meclisten mevcut haliyle geçerse hükümlüler izne ayrılacak ve topluma karışmalarında onlara bir fırsat daha tanımış olacağız. Burada aldıkları eğitim ve terbiye çerçevesinde toplumda daha rahat hareket edeceklerdir. Bu süreci aileleri ile beraber izole olarak geçirmelerini istiyoruz. Bu yasanın tüm ceza infaz kurumlarımız için faydalı olacağını düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

Erzurum Cezaevinde bulunan cezaevi araçları, ambulanslar, yemekhaneler, görüş yerleri ise yetkililer tarafından 7\24 dezenfektan ediliyor.

2 bin hükümlünün kaldığı cezaevinde korona virüs önlemi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

2 bin hükümlünün kaldığı cezaevinde korona virüs önlemi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak Haber
Koronaya karşı en sert tedbiri alan ülke! Yasağa uymayan vurulacak
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor Haber
Dünya koronavirüs ile mücadele ederken yeni salgın hızla yayılıyor
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Haber
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
'Düşmanların gözü yaşlı' diyen Ebru, kalça dansıyla meydan okudu Haber
"Düşmanların gözü yaşlı" diyen Ebru, kalça dansıyla meydan okudu
İmamoğlu, Erdoğan'ın 'Devlet içinde devlet olmaz' eleştirisine yanıt verdi Haber
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Devlet içinde devlet olmaz" eleştirisine yanıt verdi
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
Ölüm raporuna 'koronavirüs şüphesi' yazılan ve buna göre defnedilen kadının test sonucu negatif çıktı
Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişi sosyal mesafeye göre dizilip ceza kesildi
Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişi sosyal mesafeye göre dizilip ceza kesildi
Uzmanların '1-2 hafta önemli' uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
Uzmanların "1-2 hafta önemli" uyarısına rağmen Esenyurt'tan gelen görüntüler pes dedirtti
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu
Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına...
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma
Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma
Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Erzurumlu yaşlı amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Cinayete kurban giden Nuray Varol'un arkadaşı tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu
Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti
Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti
Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi
Bakan Soylu: Konya Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını durdurdu, toplanan paralar iade edildi
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Görüntülü iletişim ve video konferans uygulaması Zoom, 13 özelliği ile ilgi çekiyor
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif...
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi
Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin
Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Zekeriya Birkan Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ali Koç Basketbolcu Lionel Messi Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mart Polis Avrupa İtalya
Şu an buradasınız: 2 bin hükümlünün kaldığı cezaevinde korona virüs önlemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 15:25:59. #1.15#
title