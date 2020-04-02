2 bin hükümlünün kaldığı cezaevinde korona virüs önlemi
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Karantina, Erzurum, Güncel

2 bin hükümlünün kaldığı cezaevinde korona virüs önlemi

Erzurum Cezaevinde korona virüs tedbirleri artırıldı.

02.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:41
2 bin hükümlünün kaldığı cezaevinde korona virüs önlemi

Erzurum Cezaevinde korona virüs tedbirleri artırıldı. Yaklaşık 2 bin hükümlünün kaldığı cezaevinde giriş ve çıkışlarda dezenfektanın yanı sıra doktorlar tarafından ataş ölçerle kontrol sağlandıktan sonra içeri alım sağlanıyor. Cezaevine nakil olan mahkumlar ise 14 gün ayrı hücrede karantina altına alınıyor.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum açık ve kapalı ceza infaz kurumlarını ziyaret ederek korona virüse karşı alınan önlemleri yerinde inceledi. Bölükbaşı, hükümlü ve tutukluların sağlıklarını korumak için her türlü önlemlerin alındığını söyledi.

"HÜKÜMLÜLER HASTANEDEN GELEN DOKTORLAR TARAFINDAN TEDAVİ EDİLİYOR"

Kampüs ceza infaz kurumlarında 2 bine yakın hükümlü ve tutuklu bulunduğunu ifade eden Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı, "Hijyen ve tedavileri açısından da hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Tedavi gerekecek durumları olduğu zaman ilk olarak kurum doktorlarımız tedavi ediyor. Daha sonra hastanelerin topluluk oluşturduğu yerlerden hükümlülere virüs bulaşmaması için hastanelerdeki uzman doktorlarımız cezaevlerine gelerek hükümlülerin tedavilerini yapmaktadır. Bu tedbirlerimiz sonucunda cezaevlerimizde hiçbir virüs vakasına rastlamadık ve virüsle ilgili bir sorun olmayacağını düşünüyoruz. Devam eden bu süreçte hiçbir taviz vermeyeceğiz, sürecin sonuna kadar aldığımız tedbirler devam edecek" diye konuştu.

"AİLELERİN İÇİ RAHAT OLSUN"

Korona virüs salgını açısından tüm tedbirleri aldıklarını kaydeden Cumhuriyet Başsavcısı Bölükbaşı, "Hükümlülerimizin aileleri rahat olsunlar buradaki mahkum kardeşlerimiz bizim korumamız altında onların sağlık açısından hiçbir riske girmemesi için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz bu konuda rahat olun. Sosyal medyada zaman zaman çıkarılan asılsız haberlerle toplum içinde huzursuzluk çıkarılmaya çalışılıyor ama bunların hepsi yalan hepsine de cevap verebiliriz. Kurumumuz temiz durumda ve her zaman temizleniyor belki de dışarıdaki insanların alamadığı sağlık hizmetlerini biz tüm hükümlü kardeşlerimize sağlamaktayız. Öksürseler veya ateşleri yükselse anında muayenelerini yaptırıyoruz" dedi.

"DIŞARIDAN GELENLER 14 GÜN AYRI HÜCREDE KARANTİNA ALTINA ALINIYOR"

Hükümlülerden birinde bir risk görülürse hemen diğer koğuşlardan uzaklaştırıldığını ve özel koğuşlarda tedavi altına alındığını belirten Bölükbaşı, "Dışarıdan gelen tutuklular 14 günlük karantina kontrolünden sonra koğuşlara alınıyor. Karantina altına alınmadan öncede sağlık kontrolünden geçiyorlar ve doktor raporlarıyla Kovid-19 virüsü taşıyıp taşımadıkları tespit ediliyor. İnfaz kurumu müdürlerimiz ve personelimiz de çok yoğun mesailer harcıyor. Ceza infaz kurumlarımıza virüsün girmemesi için her türlü gayreti gösteriyorlar" şeklinde konuştu.

"İNFAZ YASASINDAN BİRÇOK MAHKUM YARARLANACAK"

İnfaz düzenlemesine ilişkin konunun haftaya mecliste görüşülmeye başlanacağını vurgulayan Bölükbaşı, "Meclisten geçtiği ve Cumhurbaşkanımız da resmi gazetede yayınladığı takdirde gerekli işlemleri başlatacağız. Biz şu anda taslak olarak gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Erzurum Adliyesi ve ceza infaz kurumu birlikte çalışarak tüm dosyaları inceliyorlar mevcut taslakta değişiklik nasıl olur bilemiyoruz ama şu anki haliyle hangi yasalardan yararlanılabileceğini düşünerek taslaklar hazırlıyoruz ve sonuç olarak hemen tahlil işlemlerini ivedi olarak yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. E tipi kapalı ceza infaz kurumundan yaklaşık iki yüz tutuklunun bu yasadan yararlanma ihtimali var. H tipi kapalı ceza infaz kurumundan da az sayıda mahkumun yararlanma imkanı bulunmaktadır. Açık ceza kurumlarımızda bulunan hükümlülerimizin eğer yasa meclisten mevcut haliyle geçerse hükümlüler izne ayrılacak ve topluma karışmalarında onlara bir fırsat daha tanımış olacağız. Burada aldıkları eğitim ve terbiye çerçevesinde toplumda daha rahat hareket edeceklerdir. Bu süreci aileleri ile beraber izole olarak geçirmelerini istiyoruz. Bu yasanın tüm ceza infaz kurumlarımız için faydalı olacağını düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

Erzurum Cezaevinde bulunan cezaevi araçları, ambulanslar, yemekhaneler, görüş yerleri ise yetkililer tarafından 7/24 dezenfekte ediliyor.

(Özge Bozo - Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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