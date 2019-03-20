2 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Karaman'da 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'na fidan dikildi.

Poligon alanına daha önceden belirlenen 2 bin tane sedir, ardıç, servi ve mazı fidanı dikildi.

Etkinliğe Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, Orman İşletme Müdürü Fazıl Cabaroğlu protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Fidan dikimi etkinliğinde gazetecilere açıklama yapan Cabaroğlu, Karaman'ın ormanlık alanı 2 milyon 433 bin 510 dekar olup, yüzölçümünün yüzde 24'nün orman olduğunu anımsattı.

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında;son 15 yılda 763 bin 591 dekar alanda çalışma yapılarak 80,9 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Cabaroğlu, şöyle devam etti:

"2019 yılında, 42 bin 640 dekar alanda çalışma yapılarak 1,9 milyon fidan toprakla buluşturulacaktır. 3,8 milyon TL fidan üretilecektir. Okul, ibadethane, mezarlık hastane ve sağlık ocağı bahçelerine fidan destekleri devam etmektedir.

Orman teşkilatı tarafından orman köylerinde yaşayan vatandaşların gelir seviyelerinin arttırılması için badem, zeytin, menengic, dut gibi gelir getirici fidanlar dikilerek köylerimizde gelir getirici ormanlar oluşturulmaktadır. Bu kapsamda 2018 yılı sonuna kadar 67 köyde 281 bin 977 adet gelir getirici fidan dikilmiştir. 2019 yılında da 16 köyde badem, ceviz, çam fıstığı, zerdali, kuşburnu, alıç, dut gibi fidanlar dikilerek gelir getirici ormanlar kurulacaktır."

Fidan dikimi, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA