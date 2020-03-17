2 bin dönüm muz serası sular altında
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Mersin, Güncel

2 bin dönüm muz serası sular altında

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağmur ve kar erimesiyle oluşan sel sularının altında kalan tarım arazilerinde suyun yakın zamanda çekilme ihtimali, yeniden başlayan yağışla ortadan kalktı.

17.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:00
2 bin dönüm muz serası sular altında

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağmur ve kar erimesiyle oluşan sel sularının altında kalan tarım arazilerinde suyun yakın zamanda çekilme ihtimali, yeniden başlayan yağışla ortadan kalktı. Bölgede sel sularından etkilenen 2 bin 500 dönüm tarım arazisinin yaklaşık 2 bin dönümünde muz üretimi yapılıyor. Muz üreticileri sel dolayısıyla hasat yapamazken, ürünlerinin ve bitkilerinin çürümesinden endişe ediyor.


Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış ve Toros Dağları'ndaki Aksıfat bölgesinde eriyen kar suları geçtiğimiz cumartesi günü Limonlu Deresi'ne sel suyu olarak ulaştı. Sel suları günler geçmesine rağmen çekilmedi. Sağanak yağışının yeniden başlamasıyla tarım arazilerini basan sel sularının yakın zamanda çekilme ihtimali de ortadan kalktı. Üreticiler son gelen yağışlı havayla ürünlerini kaybetme endişesi yaşıyor.


Erdemli Limonlu Sulama Birliği Başkanı Bünyamin Ergün, "3 ayda 4 defa sele maruz kaldık. Fakat en son şu andaki sel bizi çok büyük zarara uğrattı. 2 bin-2 bin 500 dönüm arazimiz su altında kaldı. Bunun 2 bin dönümü muz seramız, 500 dönüm de limon ile sebze tarlamız su altında. Muzların kesimi için sularla dolu seralara girilemiyor. Muzlarımızı kestiremeyince 1 hafta içinde ıskartaya dönüp dalında çürümeye başlar" dedi.


Oluşacak zararla ilgili bilgi de veren Ergün, "Bitkilerin kökleri çürütür, kökleri çürüdüğünde muzlar sararmaya başlar. Sararmaya başlayınca da aniden 60-70 kilo dal komple yere iner. Hem kökü gider, hem mahsulümüz gider" diye konuştu.


Üretici Mehmet Kayan ise, "Yağmur yağıyor, yaylalarda karlar eriyor. Şu an 3 ay içinde 4 kez sel gördü bu seralar. Şu an seraların büyük zararı var. Hele hele bu son gelen selin daha çok zararı var. Muzlarımız dibinden göçüyor. Bağlı olduğu halde yine göçüyor. Zararımız çok büyük. Mahsullerimizin çoğu dalında sararmaya başladı. 1 hafta 10 güne kadar bunların çoğunu kaybederiz" dedi.


Üretici Kayan, son yağışla birlikte yakın zamanda selin çekilme ihtimalinin olmamasından dolayı çiftçilerin endişe duyduğunu da kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Manşet

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