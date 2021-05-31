2 bin 998 metrelik Dedegöl dağı zirvesine tırmandılar

Isparta'da Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) tarafından ilki 1997 yılında gerçekleştirilen Dedegöl Dağcılık Şenliği bu yıl pandemi kuralları çerçevesinde sınırlı sayıda sporcunun katılımıyla yapıldı.