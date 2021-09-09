2 bin 950 rakımlı Nemrut'ta göçerleri aşıladılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2 bin 950 rakımlı Nemrut'ta göçerleri aşıladılar

İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Haberler | Sağlık

2 bin 950 rakımlı Nemrut'ta göçerleri aşıladılar Bitlis'te 2 bin 950 rakımlı Nemrut Dağı'na çıkan sağlıkçılar yayladaki göçerleri aşıladı Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip korona virüs ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık ekipleri, 2 bin 950 rakımlı Nemrut Dağı'na çıkarak burada...

2 bin 950 rakımlı Nemrut'ta göçerleri aşıladılar

Bitlis'te 2 bin 950 rakımlı Nemrut Dağı'na çıkan sağlıkçılar yayladaki göçerleri aşıladı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip korona virüs ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık ekipleri, 2 bin 950 rakımlı Nemrut Dağı'na çıkarak burada çadırlarda kalan göçerlere aşı yaptı.

Bitlis'te de korona virüs salgını ile mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları, kent ve ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara da aşı hizmeti sunmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor. Ekiplerin hummalı çalışmasıyla yüzde 70'e yaklaşan aşı oranının kısa sürede yüzde 75'e çıkarılarak sarı kategoriden mavi kategoriye geçmek hedefleniyor. Ahlat ilçesinde de İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ahlat Devlet Hastanesi ekipleri ilçe merkezi ve köylerdeki evleri tek tek gezerek aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle kırsal alanda aşı çalışmalarını yoğunlaştıran Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli aşı ekibi Batman'dan gelerek 2 bin 950 rakımlı Nemrut Dağı'nda hayvancılık yapan göçerleri ziyaret ettikleri çadırlarında aşı yaptı. Aşı olan göçerler ise şehir merkezine uzak bir yaylada hayvancılık yaptıkları için aşı olamadıklarını belirterek, ayaklarına kadar gelip kendilerini çadırlarında aşı yapan sağlık ekiplerine teşekkür etti. Aşı olan göçerlerden Murat Genç, "Biz Batman'dan buraya yaylaya gelmişiz. Göçeriz, hayvancılık yapıyoruz. Yayla yerimiz biraz şehirden uzak olduğu için aşı olmaya gidemiyorduk. Sağ olsunlar sağlık ocağından bizi aşılamaya geldiler. Bizleri ve çocuklarımızı aşıladılar, sağ olsunlar teşekkür ederiz" dedi.

Göçerleri çadırlarında aşılayan Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü aşı ekibinden Meral Özdemir de, il geneli olarak aşılamada yüzde 70'e yaklaştıklarını belirterek hedeflerinin kısa sürede yüzde 75'i bularak 'mavi' kategoride yer almak olduğunu söyledi. Özdemir, "Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ahlat Devlet Hastanesi personelleri olarak son 10 gündür canla başla köy köy, mahalle mahalle, çadır çadır gezerek aşıları yapmaya devam ediyoruz. Bugün 2 bin 950 metre rakımlı yükseklikteki Nemrut Dağı'nın eteğine Batman'da yaşayıp buraya gelen göçerlerimizin yayladaki çadırlarda aşılarını yapmak için geldik. Son 10 gündür yaptığımız çalışmayla maviye giderek yaklaştık. Personel olarak elimizden geleni yapıyoruz, halkımızı da aşıya davet ediyoruz" diye konuştu.

2 bin 950 rakımlı Nemrut'ta göçerleri aşıladılar
2 bin 950 rakımlı Nemrut'ta göçerleri aşıladılar
2 bin 950 rakımlı Nemrut'ta göçerleri aşıladılar
2 bin 950 rakımlı Nemrut'ta göçerleri aşıladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (1) Açıklaması
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısı düzenledi (1) Açıklaması
125 bin doz aşının yapıldığı Tunceli'de yoğun bakımda tedavi gören 2 hasta da aşısız
125 bin doz aşının yapıldığı Tunceli'de yoğun bakımda tedavi gören 2 hasta da aşısız
Doktorlar, anne-babaları uyarıyor: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artıyor
Doktorlar, anne-babaları uyarıyor: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Düm Tek Tek Hande Erçel Haluk Levent
Spor Ozan Tufan Umut Meraş Fatih Terim Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
2 bin 950 rakımlı Nemrut'ta göçerleri aşıladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 23:57:16. #1.14#

title