2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda bayramlaşma
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2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda bayramlaşma

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi Kaymakamı İsmail Pendik, 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda vatan nöbeti tutan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda bayramlaşma
24.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:51

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi Kaymakamı İsmail Pendik, 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda vatan nöbeti tutan güvenlik güçlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, beraberinde Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ ve İlçe Emniyet Müdürü Ulvi Tarık Tokat ile birlikte, teröristlerden temizlenen 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda nöbet tutan asker ve polisleri ziyaret etti. Kato'daki üs bölgelerini gezen Kaymakam Pendik, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.Daha sonra ilçe merkezine dönen Kaymakam Pendik, Beytüşşebaplıların Ramazan Bayramı'nı da Türkçe ve Kürtçe mesajlarla kutladı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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