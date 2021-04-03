2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde nisanda yoğun karla mücadele çalışması yapıldı

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi, ekiplerin bir haftalık yoğun karla mücadele çalışmasıyla ulaşıma açıldı.