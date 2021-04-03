2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde nisanda yoğun karla mücadele çalışması yapıldı
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2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde nisanda yoğun karla mücadele çalışması yapıldı

Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi, ekiplerin bir haftalık yoğun karla mücadele çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kapanan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi, ekiplerin bir haftalık yoğun karla mücadele çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tekman ilçesine alternatif ulaşım sağlayan ve kar ile tipi nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunda, bir hafta karla mücadele çalışması yürüttü.

Kar savurma araçları, kepçe, greyder ve kamyonlarla nisanda metrelerce karla mücadele eden ekipler, kara yolunu bugün ulaşıma açtı.

2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde nisanda yoğun karla mücadele çalışması yapıldı
2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde nisanda yoğun karla mücadele çalışması yapıldı
2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde nisanda yoğun karla mücadele çalışması yapıldı
2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde nisanda yoğun karla mücadele çalışması yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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