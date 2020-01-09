2 bin 800 rakımda yapılan karla mücadele çalışmaları havadan görüntülendi

09.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:55

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi tarafından 2 bin 800 rakımda yapılan çalışmalar havadan görüntülendi.



İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, kar yağışının etkili olmaya başladığı andan itibaren ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. İl genelinde yüzlerce köy ve mezra yolunu kısa sürede ulaşıma açan ekipler, 2 bin 800 rakımlı Durankaya beldesi Şivekür zirvesinde kar küreme makinesi ile yol genişletme çalışmaları yaptı.



Yapılan çalışmalar, Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından drone ile havadan görüntülendi. Kar yağışı başlamadan şartlar göz önünde bulundurularak karla mücadele ekiplerinin günler öncesinden gerekli hazırlıkları yaptığını ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, günler öncesinden kış şartlarını hesaba katarak gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade ettiler. Yetkililer, "Her yıl olduğu gibi bu yılda kış mevsimi gelmeden önce kış şartlarında ve kar yağışında görev yapacak ekiplerimizi ve araçlarımızı belirlemenin avantajlarını bir kez daha yaşıyoruz. Meteorolojiden aldığımız hava tahmin raporları çerçevesinde kar tanelerinin yere düşmeye başladığı andan itibaren bölgelerden gelen talepler ve gözlemlerimiz çerçevesinde ulaşımda herhangi bir olumsuzluk ortaya çıkmadan karla mücadele ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Gayemiz hiçbir vatandaşımızın mağdur olmamasıdır" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA