2 bin 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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2 bin 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

17.03.2021 16:02 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:10
2 bin 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Sivas'ta Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında 2 bin 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sivas'ta Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında 2 bin 690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık ve organize suçlar ile uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında 10-17 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda; suç teşkil eden 19 farklı olaya müdahale edip, 9 gram eroin, 15 gram esrar maddesi ve 2 bin 690 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olaylara karışan 15'i yabancı uyruklu 21 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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