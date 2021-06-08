2 bin 637 metrelik Davraz Dağı eteklerinde gül hasadı
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2 bin 637 metrelik Davraz Dağı eteklerinde gül hasadı

2 bin 637 metrelik Davraz Dağı eteklerinde gül hasadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Isparta'da Akdeniz bölgesinin en önemli kış turizm merkezlerinden birinin bulunduğu 2 bin 637 metrelik Davraz Dağı'nın eteklerinde gül hasatı gerçekleştiriliyor.

Isparta'da Akdeniz bölgesinin en önemli kış turizm merkezlerinden birinin bulunduğu 2 bin 637 metrelik Davraz Dağı'nın eteklerinde gül hasatı gerçekleştiriliyor.

Akdeniz bölgesinin kış turizmi ve kayak merkezlerinden biri olan Davraz Dağı, kayak sezonundaki misafirlerinden sonra eteklerindeki gül bahçelerinde de ziyaretçilerini bekliyor. Dağ ile gülün bu eşsiz buluşmasına ev sahipliği yapan Davraz Dağı eteklerinde kurulan ve kayak sezonunda kayakçılar ile ziyaretçilerine özellikle de son yıllarda yapılan yatırımlarla konaklamadan yeme-içmeye, kayak malzemeleri kiralamadan yöresel ürünlerin satışına kadar birçok hizmeti sunan Çobanisa köyü bulunuyor. Çobanisa köyünde genellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmasına rağmen 20-25 yıl öncesinden yetiştirilmeye başlanan gül yetiştiriciliği, son yıllarda hayvancılığa alternatif olarak yaygınlaştırıldı.

Yüksek rakımdan dolayı geç hasat ediliyor

Davraz'da kayak sezonun bitiminden itibaren gül bahçelerine ziyaretçi sayısının artması ile kırsal turizme dağ ve gül gibi farklı bir konsept kazandırılırken, gül yetiştiriciliğinin yöre insanı için alternatif bir gelir kaynağı olması hedefleniyor. Yüksek rakımından dolayı diğer bölgelerden daha sonra gül hasatına başlanması da ayrı bir önem arz ediyor.

2020'de 33 bin 175 dekarda 15 bin ton gül çiçeği üretildi

Dünyanın gül bahçesi Isparta'da gül çiçeği hasadı büyük bir heyecan ve tatlı telaşla devam ediyor. TÜİK'in 2020 yılı verilerine göre kentte 33 bin 175 dekar alanda yaklaşık 15 bin 343 ton gül çiçeği üretildi. Türkiye gül üretiminin yaklaşık yüzde 84'ünü karşılayan Isparta'da hasat edilen gül çiçeği, gülyağı, gülsuyu, gül konkreti, parfümeri ve gıda sanayiinde değerlendiriliyor. - ISPARTA

2 bin 637 metrelik Davraz Dağı eteklerinde gül hasadı
2 bin 637 metrelik Davraz Dağı eteklerinde gül hasadı
2 bin 637 metrelik Davraz Dağı eteklerinde gül hasadı
2 bin 637 metrelik Davraz Dağı eteklerinde gül hasadı
2 bin 637 metrelik Davraz Dağı eteklerinde gül hasadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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