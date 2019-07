2 bin 600 rakımda kalbi andıran göl havadan görüntülendi

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan Beydağ'ının 2 bin 600 rakımındaki kalp şeklini andıran göl dikkat çekiyor

Zara ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve yüksekliği 2 bin 800 rakım olan Beydağ, Köse dağ'ından sonra Sivas'ın en yüksek ikinci dağı unvanını taşıyor. Zirvesine çıkılması bir hayli zor olan Beydağ'ına normal bir araçla çıkmak mümkün olmuyor. Bu dağa traktör ile yaklaşık 1 saat 15 dakika süren bir yolculuğun ardından çıkılabiliyor. Dağın 2 bin 600 rakımına gelindiğinde ise sizi Beydağ'ı gölü karşılıyor. Havadan da görüntülenen bu göle belli bir açıdan bakıldığında kalp şekli sizi bekliyor. Belli bir açıdan bakıldığında kalp şeklini andıran bu göl, çevredeki vatandaşlar tarafından ziyaret olarak da biliniyor. İnanca göre her yıl Kurban Bayram'ında bu göle gelen hayvan sahipleri, hayvanlarını göle sokuyor. Göle giren hayvanlar göl içine dönüyorlarsa o hayvanlar orada kurban ediliyor. Eğer göl içinde dönen hayvanlar kurban edilmese hayvanların kaybolacağına inanılıyor.

Kalbi anımsatıyor

Aşağı Mescitli Boğaz mezrası köyünden Fuat Altınok, gölün kalbi anımsattığını dile getirerek,"Burası Beydağ'ı. Beydağ'ı gölü derler. Bizim duyduğumuza göre de burası ziyaret yeri. Her sene normalde köyler ile birlikte burada bir eğlencemiz oluyor. Her sene Kurban Bayram'ında bu göle gelip kurban keserler. Koyunları gölden karşıdan karşıya geçirip, gölün içinde hangi hayvan varsa o hayvanı burada kurban ediyorlar. Kalp görünüşü var. Şu tepeden bakınca tamamen kalbi anımsattırıyor. "dedi.

