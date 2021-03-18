2 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi
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2 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi

18.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:05
2 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 2 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 2 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında durdurulan araçta yaptıkları arama sonucu araç içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı 2 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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