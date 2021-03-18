2 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi
18.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:05
Gaziantep'te 2 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gaziantep'te 2 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında durdurulan araçta yaptıkları arama sonucu araç içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı 2 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı