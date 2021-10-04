2 bin 500 yıllık mezarı define uğruna patlattılar

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan kaya mezarları, kaderine terk edilmiş durumda. Kaya mezarlarının hepsinde tarihin farklı dönemlerindeki define avcıları tarafından açılmış delikler bulunuyor. Yakın zamanda ise bir defineci tarafından mezarın girişi patlayıcıyla patlatıldı ve tarihi mezar zarar gördü. Arkeolog Durmuş Altan, "Bu mezarların çoğu aslında günümüzdeki insanlar tarafından değil antik dönemden itibaren tahrip edilmiş. Maalesef günümüzde de tahrip edilmeye devam ediyor" dedi.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Elmalı, tarihi dokusuyla da ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. İlçede gün yüzüne çıkarılan onlarca eser bulunurken bazı tarihi noktalar ise kendi haline bırakılmış durumda. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Armutlu Mahallesi'ndeki kaya mezarlar da bunlardan bazıları. Likya dönemine ait olan ve tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan kaya mezarlar, kaderine terk edilmiş durumda.