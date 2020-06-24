2 bin 500 yıldır şifa dağıtan Pamukkale misafirlerini bekliyor Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ardından turizmcilerle birlikte tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek Pamukkale'deki termal otellerin birçoğunun "Güvenli ve Sağlıklı Turizm Belgesi" aldığını, misafirleri beklediklerini duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin ardından turizmcilerle birlikte tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek Pamukkale'deki termal otellerin birçoğunun "Güvenli ve Sağlıklı Turizm Belgesi" aldığını, misafirleri beklediklerini duyurdu.

Zolan, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 sürecinin ardından Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneğinin (DENTUROD) iştirakiyle tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.

Vatandaşları travertenleri ve şifalı sularıyla ünlü Pamukkale'ye davet eden Zolan, Pamukkale-Karahayıt bölgesindeki termal otellerin birçoğunun "Güvenli ve Sağlıklı Turizm Belgesi" aldığını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'nin "En Temiz" ve "En Sağlıklı" kenti ödüllerini aldığını hatırlatan Zolan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en temiz ve sağlıklı kenti misafirlerini bekliyor. 2 bin 500 yıl önce insanlara şifa olan termal sularımız bugün de yurt içinden ve dünyanın dört bir tarafından gelen konuklarına sağlık veriyor. Bu süreçte gerek biz, gerekse tüm turizm tesislerimiz el ele vererek Sağlık, İçişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarımızın genelgeleri doğrultusunda hazırlıkları tamamlayıp tüm önlemleri aldık."

Kaynak: AA