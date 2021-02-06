2 bin 500 satranç sporcusu dijital kampta bir araya geliyor

TÜRKİYE Satranç Federasyonu (TSF), rekor katılımlı dijital kamp düzenledi. Bugün başlayan etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından 2 bin 500 satranç sporcusu bir araya gelecek. TSF Başkanı Gülkız Tulay'ın açılışını yaptığı kamp, 14 Şubat'ta sona erecek.

TSF bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle dijital kamp düzenledi. Kampta 70 antrenörün gözetiminde 7-18 yaş aralığındaki 2 bin 500 sporcu, 9 gün boyunca özel eğitimler alacak. Geleceğin büyükustaların yer aldığı dijital kampta satranç eğitimlerinin yanı sıra pandemi nedeniyle kapalı alanlarda kalan çocukların fiziksel gelişimine de destek olmak için sabah egzersizleri ve çeşitli etkinliklerde düzenlenecek.

"DİJİTAL DÜNYADA DEV BİR BULUŞMAYA İMZA ATIYORUZ"Dijital dünyada dev bir buluşmaya imza attıklarını kaydeden TSF Başkanı Gülkız Tulay, şu ifadeleri kullandı: "2 bin 500'e yakın sporcumuz, 70 antrenörümüz tarafından özel bir eğitime tabi tutuluyor. Bu yıl Avrupa'nın en büyüğü olan, katılım sayısı ve organizasyon kalitesi olarak FIDE (Dünya Satranç Federasyonu) ve ECU (Avrupa Satranç Birliği) tarafından takdir edilen Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası'nı pandemi nedeniyle düzenleyemedik. Ancak şartlar her ne olursa olsun, önceliğimiz sporcular ve satranç sporunun kazanımlarının devam etmesi oldu. Biz de bu yüzden geçmiş yıllarda Yaş Grupları'na katılan sporcularımızı yarıyıl tatilinde dijital kampta özel bir satranç eğitimiyle buluşturmak istedik. Yine çok fazla talep, yine çok fazla katılım oldu, Sevgi Evleri ve Kale Gibi Gelecek projelerimiz vesilesiyle satranç sporu ile tanışan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde kalan ve şehitlerimizin çocukları da dijital kampımıza katıldı. Sporcularımızın satranç gelişimi için çok önemli bir süreç olacak. Rekor katılımlı Yaş Grupları şampiyonamızı pandemi şartları izin verirse 2021 yılında da yüz yüze olarak düzenlemek istiyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık ve koşulların uygun olmasını bekliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı