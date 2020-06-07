2 bin 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
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2 bin 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Adana kent genelinde 2 bin 500 polisin katıldığı, polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de destek verdiği asayiş uygulaması yapıldı.

07.06.2020 02:42 | Son Güncelleme: 07.06.2020 02:47

Adana kent genelinde 2 bin 500 polisin katıldığı, polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de destek verdiği asayiş uygulaması yapıldı.

Polis helikopteri, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleriyle zırhlı araç ve narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamada 10 bin 774 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapıldı. Kontrollerde çeşitli suçlardan araması bulunan 10 şüpheli gözaltına alınırken sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki 18 yaş altı 2 kişiye 1578 lira idari para cezası uygulandı.

6 bin 17 aracın da kontrol edildiği uygulamada 27 araç trafikten men edilirken çalıntı kaydı bulunan 2 motosiklet ele geçirildi. 159 sürücüye toplam 93 bin 295 lira ceza kesildi.

285 umuma açık iş yerinin de denetlendiği uygulamada 9 işletmeye toplam 19 bin 80 lira idari para cezası uygulandı.

Araç ve iş yerlerindeki aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 66 gram sentetik uyuşturucu ile 5 gram esrar ele geçirildi.

2 bin 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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