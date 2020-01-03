2 bin 500 personelin maaşlarına iyileştirme yapıldı

03.01.2020 12:31 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:31

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi ile Büyükşehir ve BUSKİ'de görev yapan 2 bin 500 personelin maaşlarına tavan ücret üzerinden iyileştirme yapıldı.