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2 bin 500 personelin maaşlarına iyileştirme yapıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi ile Büyükşehir ve BUSKİ'de görev yapan 2 bin 500 personelin maaşlarına tavan ücret üzerinden iyileştirme yapıldı.

03.01.2020 12:31 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:31
2 bin 500 personelin maaşlarına iyileştirme yapıldı

ile Bem-Bir-Sen arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi ile Büyükşehir ve BUSKİ'de görev yapan 2 bin 500 personelin maaşlarına tavan ücret üzerinden iyileştirme yapıldı.

Kaynak: Dunya.com

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