2 Bin 500 Öğrenciye Afet Bilinci

06.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:24

Esenler Belediyesi İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESKAT), toplumda afet bilinci oluşturmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. ESKAT, 1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle Esenler'deki öğrencilere "Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi" verdi.

Deprem Haftası'nda Öğrencilere Tatbikat

ESKAT ekibi, ilk olarak Kemer İlkokulu ve Şehit Hüseyin Kısa Ortaokulu'nda bulunan toplam 2 bin 500 öğrenciyi afet öncesi tedbirler, afet sırası ve afet sonrası yapmaları gerekenler, Esenler'deki acil toplanma alanları, toplanma merkezleri ve aile afet bilinci konularında da bilgilendirdi. Daha sonra öğrencilerle bir tatbikat gerçekleştirildi. İlk alarm sesiyle birlikte çök-kapan-tutun yöntemini uygulayan öğrenciler, ikinci alarm sesiyle birlikte de okulu hızlı ve güvenli bir biçimde tahliye etti. Tahliye, 2-3 dakika gibi kısa sürede tamamlandı. Son olarak öğrencilere, "Afet ve Acil Durum Aracı" da tanıtıldı.

Uygulamalı Afet Eğitimi

'Deprem Haftası' kapsamında yapılan etkinliklerin bir diğeri de Esenler Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Belediye bünyesinde staj yapan öğrencilere 'Afet Bilinci ve Farkındalık' konularında konferans düzenlendi. Sivil Savunma Uzmanı Musa Ustaoğlu, öğrencileri deprem hakkında bilgilendirdi. Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri, enkaz altında ve tahliye anında nasıl davranılması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. Konferans, öğrencilere ilk yardım afet çantasının dağıtılmasıyla sona erdi.

Kaynak: Bültenler