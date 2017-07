2 Bin 500 Metrede Yetişen Pancar İçin Şenlik Düzenlendi

2 bin 500 metrede yetişen pancar için şenlik düzenlendi



KÜTAHYA - Bursa'nın İnegöl Şavşatlılar Derneği tarafından, geleneksel olarak düzenlenen Pancarcı Şenliğinin dokuzuncusu, dördüncü kez bin 500 rakımlı Kütahya'nın Domaniç Kocayayla piknik alanında düzenlendi. Coşku dolu anlara sahne olan 'Pancarcı Şenliği' 8 bin Artvinlinin katılımı ile gerçekleşti.

Bir gün önceden çok sayıda insanın çadırlar kurduğu Domaniç Kocayayla şenlik alanında yarışmalar ve akordeon, tulum, davul-zurna eşliğinde horonlar oynanarak sabah programı başladı. Artvin'in Şavşat ilçesinde vatandaşların davul zurna ve guruplar eşliğinde eğlenerek 1 hafta 10 gün kadar bekleyip topladıkları en az 2 bin 500 metrede yetişen Pancar şenliğine 8 bin kişi katılarak, vatandaşlar hem kamp yaptı, hem akordeon, tulum, davul ve zurna eşliğinde horon tepti hem de piknik yaparak eğlendi. Şenlik, mehter gösterileri, halk oyunları ve yöresel sanatçıların sahne almaları ile devam etti.

İnegöl Şavşatlılar Derneği Başkanı Durmuş Aydın, yaptığı açıklamasında, "Domaniç Kocayayla geçidinde İnegöl Şavşatlılar Derneğimizin düzenlemiş olduğu dokuzuncu pancarcı şenliğimiz, binin üzerinde üyesi olan İnegöl'de birçok alanda faaliyet gösteren bir dernektir. Bu faaliyetlerimizin bir tanesi de Pancarcı şenliğidir. Pancar dediğimiz bir pancar otu vardır. Çoğu kişi bu pancarı karıştırıyor. En az 2500 metre de yetişen bir bitkidir. Bu bitki şeker pancarı ile karıştırılmamalıdır. Yazın yaylalara çıkıldığı zaman bizim insanımız davul zurna eşliğinde guruplar halinde eline torbasını alır eş dost ile birlikte pancar toplamaya gider. Geçmişte de oluyordu. Şu anda da toplanır. Onu toplarken orada oyunlar oynanır, yemekler yenilir, eğlenir ve tekrar yaylaya dönülür bu en az bir hafta 10 gün sürer. İşte bizde İnegöl'e yerleşen Artvinliler olarak yayla şenliği düzenliyoruz. Adına da 'Pancarcı Şenliği' diyoruz. Bu alanda da şu an 8 bin kişi var coşkuyla kutluyoruz. Mehteran eşliğinde, İnegöl Şavşatlılar Derneğinin folklor ekinin gösterileri ve sanatçılarımızın eşliğinde programımız devam edecek. Halkımız memnun. Biraz burası uzak ama bizim insanımız soğuk su olmasını istiyor, havanın temiz olmasını istiyor, yüksek olmasını istiyor, serin olmasını istiyor aslında bu etkinliğini İnegöl içinde yapıp paylaşmamız gerekiyor ama bu kadar insanı bizim için zor olsa da vatandaşlarımız buraya getiriyoruz. Domaniç Kocayayla Şavşat'a baktığımız zaman ağacı, suyu, tabiatı bizim Artvin'e çok benziyor. Bizim insanımızın özellikle Domaniç'i istemelerinin sebebi de budur. Ayrıca Domaniç bizim ecdadımızın at bindiği, kılıç kullandığı, devlet kurduğu bir yerdir. Burada da şenlik yapmak bize ayrıca şeref veriyor" dedi.