2 bin 500 litre atık madeni yağ ele geçirildi
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2 bin 500 litre atık madeni yağ ele geçirildi

Malatya'da, lisanssız olarak taşınan 2 bin 500 litre atık madeni yağ ele geçirildi.

19.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:48
2 bin 500 litre atık madeni yağ ele geçirildi

'da, lisanssız olarak taşınan 2 bin 500 litre atık madeni yağ ele geçirildi.


Malatya İl Komutanlığınca İlçesi Kömürhan Köprüsü yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan kontrolde lisanssız olarak taşındığı tespit edilen 3 adet 800 litrelik plastik depo içerisinde yaklaşık 2 bin 500 litre atık madeni yağ ele geçirildi.


Konu ile ilgili bir şüpheli şahıs hakkında yasal mevzuat gereği idari yaptırım kararı uygulanmak üzere gerekli yasal işlemlere başlanıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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