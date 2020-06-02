2 bin 500 fidan ve binlerce süs bitkisi toprakla buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2 bin 500 fidan ve binlerce süs bitkisi toprakla buluştu

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, salgın dolayısıyla iki ayı aşkın süredir kapalı olan Pelitözü Gölpark'ta bu süre zarfınca 2 bin 500 fidan ve binlerce süs bitkisi toprakla buluştuğunu söyledi.

2 bin 500 fidan ve binlerce süs bitkisi toprakla buluştu
02.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:20

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, salgın dolayısıyla iki ayı aşkın süredir kapalı olan Pelitözü Gölpark'ta bu süre zarfınca 2 bin 500 fidan ve binlerce süs bitkisi toprakla buluştuğunu söyledi.

Başkan Şahin, kentte 5 kilometre uzaklıkta olan Pelitözü Gölpark'ın piknik alanlarında mangal yapmak hariç, belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak vatandaşların hizmetine açıldığını söyledi. Uzun bir süredir peyzaj ve yeni düzenleme çalışmaları devam eden Gölpark'ta birçok alanda çalışmalarımızı tamamladıklarını anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Giriş ve çıkışlar için gerekli düzenleme ve çalışmaların da yapıldığı Pelitözü Gölpark'ta vatandaşlarımız sosyal mesafe ve diğer kurallara uyarak, vakit geçirebilecek. Normalleşme sürecinin başladığı bu süre zarfında ekiplerimiz Pelitözü Gölpark'ta kontrollü sosyal hayat dönem kurallarına uygun olarak piknik masalarını yeniden yerleştiriyor. Vatandaşlarımızdan belirtilen kurallara uyarak, bu süreci de en iyi şekilde tamamlamayı arzu ediyoruz."

"2 bin 500 fidan ve binlerce süs bitkisi toprakla buluştu"

Başkan Şahin, açıklamasının devamında, "Çalışmalar kapsamında ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başta Gölpark olmak üzere şehrin birçok noktasına 2 bin 500 adet fidan ve binlerce süs bitkisi toprakla buluşturuldu. Bilecik Belediyesi Sera alanında üretilen süs bitkileri, Gölpark yanı sıra orta refüjler ve diğer park ve bahçelerde toprakla buluşturularak, vatandaşlarımızın güzel ve yeşil bir yaz mevsimi geçirmeleri sağlandı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi Haber
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden 65 yaş üstünü sevindirecek açıklama: Yakın zamanda sokağa çıkma yasağı kalkabilir
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
ABD'deki protestoların odağında olan Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
ABD'deki protestoların odağında olan Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
George Floyd'u diz çökerek anan Liverpool'da Klopp, tüm maçları kazanmak istiyor
Cemaat sosyal mesafe kuralına uygun namaz kılarken, hırsız imamın telefonunu çaldı
Cemaat sosyal mesafe kuralına uygun namaz kılarken, hırsız imamın telefonunu çaldı
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazı kullanarak likit esrar elde etme yöntemini ortaya çıkardı
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
Gregg Popovich'ten Trump'a sert eleştiri: Biraz beyni olsa, çıkar kalabalığa bir şeyler söylerdi
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı
Ukrayna'dan vatandaşlarına 'Tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısı
Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
İngiltere'de ilginç 'yeni normal' kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen...
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü korona nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 827 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü korona nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 827 yeni vaka tespit edildi
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Hulusi Akar Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Uğur Akbaş Demet Akbağ Şeyma Subaşı Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Ozan Kabak Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: 2 bin 500 fidan ve binlerce süs bitkisi toprakla buluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 12:21:29. #1.15#
title