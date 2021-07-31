2 bin 400 yıllık mezar gün yüzüne çıktı
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2 bin 400 yıllık mezar gün yüzüne çıktı

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Haberler | Kültür Sanat

2 bin 400 yıllık mezar gün yüzüne çıktı Antandros Antik kentinde 2 bin 400 yıllık pitos mezar gün yüzüne çıktı Balıkesir'in Edremit ilçesinde 21. dönem kazıları devam eden Antandros Antik Kentinde 2 bin 400 yıllık pitos mezar gün yüzüne çıkartılıyor.

2 bin 400 yıllık mezar gün yüzüne çıktı

Antandros Antik kentinde 2 bin 400 yıllık pitos mezar gün yüzüne çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 21. dönem kazıları devam eden Antandros Antik Kentinde 2 bin 400 yıllık pitos mezar gün yüzüne çıkartılıyor.

Roma imparatorluğunun kuruluş hikayesinde önemli bir nokta olan Antandos Antik Kentinde kazı çalışmaları 21. Yılıda devam ediyor. Roma villası ve nekropolis alanında devam eden çalışmalarda 2 bin 400 yıllık pitos mezar gün yüzüne çıkartılıyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat "Bu yılki kazılara 2 Temmuz'da başladık. İki farklı alanda çalışıyoruz. Bunlardan biri Roma Villası, bir diğeri de nekropolis. Pandemi döneminde küçük bir ekip ile geldik. Ama yine de aynı yoğunluk ile çalışıyoruz"dedi.

Prof. Dr. Polat 2 bin 400 yıllık mezarın açılması ile ilgili çalışmalar hakkında da "Şu an bulunduğumuz alan nekropolis çalışmalarının olduğu bölüm. Arkadaşlarımız bir pitos mezar açıyorlar. Milattan önce 4. Yüzyıla ait olduğunu düşünüyoruz. Daha henüz buluntusunu ele geçiremedik. Sadece bir bireyin olduğu anlaşılıyor. Bunun yanı sıra yan tarafta bir çalışma alanımız daha var. Yine nekropolise yönelik. Orada da inüvasyon bir mezar doğrudan toprağa gömülmüş bir mezar var" şeklinde konuştu.

Antandors kazı alanında nekropolisin büyük bir önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Polat "Biz Antandros'un nekropolisiini çok iyi biliyoruz. 21 yıldır kazıyoruz. Milattan önce 725'lerden, milattan sonra birinci yüzyılın ortalarına kadar sürekli nekropol alanı olarak kullanılmış. Burada çok farklı gömü geleneklerini bir arada görmek mümkün. Bu nedenle de Türkiye'de aslında baktığımızda yegane örnek bu alan olarak değerlendirebiliriz."dedi.

2 bin 400 yıllık mezar gün yüzüne çıktı
2 bin 400 yıllık mezar gün yüzüne çıktı
2 bin 400 yıllık mezar gün yüzüne çıktı
2 bin 400 yıllık mezar gün yüzüne çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas

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