2 bin 400 metre tünelle bağlanan Kömürhan Köprüsü açılışa hazır

2 bin 400 metre tünelle bağlanan Kömürhan Köprüsü açılışa hazır Elazığ ve Malatya'nın bağlantı noktası olan, türkülere konu olan Kömürhan Köprüsü'nün tamamlanmasının ardından, 2 bin 400 metrelik tünellerde de çalışmalar bitti, yükleme testleri de yapıldı Tünellerin de tamamlanması ile...

2 bin 400 metre tünelle bağlanan Kömürhan Köprüsü açılışa hazır

Elazığ ve Malatya'nın bağlantı noktası olan, türkülere konu olan Kömürhan Köprüsü'nün tamamlanmasının ardından, 2 bin 400 metrelik tünellerde de çalışmalar bitti, yükleme testleri de yapıldı

Tünellerin de tamamlanması ile birlikte Dünya'nın 4. sırada yer alan ve Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanılan Kömürhan köprüsü'nün yeni yılın ilk haftasında açılacağı bildirildi

Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Ege, Orta Anadolu ve Akdeniz bölgesini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine bağlayan son derece stratejik öneme sahip bir köprüdür"

ELAZIĞ - Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Malatya ile Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle Dünya literatüründe de 4. sırada yerini alan Kömürhan Köprüsü, tünellerdeki çalışmalarında tamamlanmasıyla açılışa hazır hale getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayacak olan 660 metre uzunluğundaki Yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tüneli ile yol yapımı tamamlandı. Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunan devasa yatırım yeni Kömürhan Köprüsü, ters Y tipi kule olarak tasarlandı.7 bin ton çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü, Eyfel Kulesi'nde kullanılan çelik miktarına eşit olduğu aktarıldı. Çelik imalatlarının montajlarının yapılabilmesi için kullanılan kaynak boyunun yaklaşık 450 kilometre çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğunun ise 853 kilometre olduğu bildirildi.

Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle Dünya literatüründe de 4. sırada yerini alan köprü ile devamındaki 2,5 kilometrelik çift tüp tünelin de trafiğe açılması ile birlikte 16 ilin bağlantısı olan Malatya-Elazığ arasındaki kara yolu ulaşımı daha rahat, hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleşecek. Proje, ayrıca zaman ve akaryakıttan da tasarruf edilerek ekonomiye katkı sağlayacak.

Yeni yılın ilk haftasında açılması planlanan köprü de yükleme testleri de tamamlanırken, biten tüneldeki rötuşların yapıldığı kaydedildi.

"Yeni yılın ilk haftasında açılacak"

Kömürhan Köprüsü'nün 2014 yılında inşaatına başlandığını anımsatan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Ege, Orta Anadolu ve Akdeniz bölgesini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine bağlayan son derece stratejik öneme sahip bir köprüdür. Köprü kapsamında 660 metrelik gergin eğik askılı sistemle birlikte 2 adet 2 bin 400 metre uzunluğunda tünel var. Aynı zamanda 2 bin 95 metre uzunluğunda bağlantı yolu bulunmaktadır. Bu köprünün yapılmasıyla birlikte bahsettiğim bölgelerin birleşmesiyle inşallah bölgemizin, ekonomik çalışmaların gelişmesine katkı sağlayacak. Vatandaşlarımızın da faydalanacağı bir yatırım. Köprüde toplamda 7 bin ton çelik imalatı söz konusudur. Bu rakam da bugün itibari ile Eyfel Kulesine eşit durumdadır. 6 yıllık bir inşaat çalışmasından sonra devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Alt Yapı ve Ulaştırma Bakanlığımızın katkılarıyla birlikte hızlanan çalışma, aydınlatma, havalandırma ve yangın sistemlerinin son rötuşlarıyla birlikte 2021 yılının ilk haftasında açılarak vatandaşlara Elazığ'a ve bölgeye müjde olacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ