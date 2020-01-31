2 bin 400 metre kablo çalan şüpheliler tutuklandı

31.01.2020 18:08 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:16

Çankırı'nın ilçelerinden 2 bin 400 metre kablo hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yapraklı ve Ilgaz ilçelerinde son zamanlarda meydana gelen kablo hırsızlığı olaylarına karşı çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, kimliklerini belirlediği H.T: , M.Ç. ve Y.K. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yakalandıkları araçta yapılan aramalarda 1 adet demir kesme aleti ve 2 bin 400 metre bakır telefon kablosu ele geçirildi.



Gözaltına alınan biri kadın 3 kişiden H.T. ve M.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA