2 bin 400 aile, otelden aldıkları devre mülk yüzünden 7 yıldır hukuk savaşı veriyor

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kaplıca yapılacağı belirtilen bir otelden ön rezervasyonla devre mülk satın alan 2 bin 400 aile, 7 yıldır hukuk savaşı veriyor.

Henüz inşaat halindeyken, "Torununuzun torununa miras kalacak" sloganıyla dev reklam kampanyaları başlatarak ülke genelindeki 2 bin 400 aileye 1+1, 2+1 ve 3+1 halinde devre mülklerin satışının yapılarak yaklaşık 30 milyon lira toplanılmasına rağmen termal otel inşaat tamamlanmadığı ve mağdurların da ödedikleri paraları 7 yıldan bu yana geriye alamadıkları iddia ediliyor.

Sosyal medyada ve whatsappta "Gömeç Yaşam Termalzedeler" isimli gruplarla seslerini duyurmaya çalışan mağdurlar adına açıklamalarda bulunan Eyüp Kibar, Eser Ersöz, Dilek Oğuz, Altuğ Dagüstü, Şevki Kılıç, Müjgan Çınar, Dilek Oğuz, Dursun Akdoğan, Emine Güçin, Adnan Rıza Sevinç, Caner Bavlı, Emine Narin isimli vatandaşlar kendileri gibi yaklaşık 2 bin 400 kişinin daha aynı şekilde mağdur edildiğini belirtiyorlar.

Mağdurlar yaptıkları açıklamada, "Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Yaşam Termal Kaplıca Otel yapılacağı iddia edilerek Türkiye genelinde 2bin 400 aileye renkli bir tablo çizilerek, 'Torununuzun torununa miras kalacak' sloganıyla Varmak İnşaat yetkilisi müteahhit tarafından hisseler satıldı. Aradan 7 sene geçmesine rağmen ailelere teslim etmedi. Yaşlı olan bazı hissedar üyeler, parasını ödediler ancak devre mülklerden yararlanamadan hayatlarını kaybedenler oldu" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından ikamet eden Yaşam Termal Otel mağdurlarının mahkeme ve icra yoluna gittiklerini kaydeden mağdurlar, "7 yıldır hizmet alamadığımız gibi bir de üstüne rayiç bedel fark cezası vergi cezası ödüyoruz. 'Tapusunu alamayan, ödemesini yapmış hissedarların da devre mülklerin üstünde kaç tane icra var?' bu konuda bizlere hiç kimse açıklama yapmıyor. Bunca mağduriyetle üyeleri oyalayan yetkili, tesisi satma ya da kiralama yoluna gitmiyor. Hiçbir çözüme yanaşmıyor. Yaşam Termal hissedarları olarak bizler; 'Birikmiş haklarımız ne olacak?' diye endişe içinde beklerken, bu kanayan yaramız devletimizin ilgili bakanlığının el atmasını bekliyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz koşullarda hissedarı olduğumuz bu devre mülklerden yararlanamadığımız gibi, bunları ne satabiliyoruz ne de ne satabiliyoruz. Şimdiye kadar verilen tüm açılış tarihleri oyalama taktikleriyle bizlere verdikleri sözleri tutmuyorlar" ifadelerini kullandı.

Yaşam Termal Otel Yönetim Kurulu'ndan iddialara yanıt verildi

Öte yandan Yaşam Termal Otel yetkilileri de bir sosyal medyadaki gruplarından yaptıkları açıklamada, "İnşaatımızın bittiğini, bazı düzenleme ve denemeler yaparak tesisimizi açabileceğimizi belirtmiştik. Bu çerçevede Kurban Bayramında A Bloktaki daireleri ve A blok önündeki açık havuz ve kafeteryayı hizmete açmayı düşündük. Ancak pandemi koşulları nedeniyle konuyla ilgili devlet kurumlarının istediği şartlar ve SPA bölümlerinin yasak kapsamında olması bu düşüncemizden vazgeçmemize yol açtı. Yaşam Termal olarak tesisimizin açılmaması sizleri üzdüğü ve mağdur ettiği gibi, bizi firma ve yönetim olarak fazlasıyla üzmekte, yüksek oranda maddi ve manevi mağduriyetimize yol açmaktadır. Bu nedenle herkesten çok tesisimizin açılmasını biz istemekteyiz. İnşaatın bittiğine dair Gömeç Belediyesi'nden aldığımız yazı da ektedir. Gelişmelere bağlı olarak sizlere buradan daha sık açıklamalar yapacağız" dedi.

Kaynak: Tourism Today