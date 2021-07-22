2 bin 347 metrelik Hazar Baba Dağı'na solo tırmanış yaptı
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2 bin 347 metrelik Hazar Baba Dağı'na solo tırmanış yaptı

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Haberler | Güncel

2 bin 347 metrelik Hazar Baba Dağı'na solo tırmanış yaptı 81 il 81 zirve projesinin 17. durağı Elazığ Hazar Baba Dağı oldu Türkiye'nin ilk ve tek solo tırmanış alpinisti olan Erdek Cennet'in '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı' Projesi kapsamında 17.

2 bin 347 metrelik Hazar Baba Dağı'na solo tırmanış yaptı

81 il 81 zirve projesinin 17. durağı Elazığ Hazar Baba Dağı oldu

ELAZIĞ - Türkiye'nin ilk ve tek solo tırmanış alpinisti olan Erdek Cennet'in '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı' Projesi kapsamında 17. durağı Elazığ'ın Hazar Baba Dağı oldu.

Türkiye'nin birçok noktasında yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştiren Türkiye'nin ilk ve tek solo tırmanış alpinisti Erdek Cennet, kendisinin geliştirdiği '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı' Projesini sürdürüyor. Bu kapsamda Cennet, 17. tırmanışını Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan 2 bin 347 metrelik Hazar Baba Dağının zirvesine yaptı.

Dağcı Erdek Cennet, başlattığı proje ile Türkiye'de bulunan 81 ilin en yüksek rakımdaki zirvelerine solo tırmanışlar yaparak il ve zirveleri, yerli ve yabancı turistler ile dağ, kırsal ve ekoloji turizmini turizme kazandırıp, sporun ana duygusu olan doğa ile iç içe sağlıklı yaşam, birliktelik, dostluk ve kardeşlik duygularını en üst seviyeye çıkartarak katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinisti olduğunu belirten Erdek Cennet, "81 İl 81 Zirve Solo Tırmanışı Anadolu Parsı Unvanı Projem var. Diğer ülkelerde dağcılık alanında unvan veriliyor. Ülkemizde dağcılık yapılıp verilecek bir unvan yok. Projemle Anadolu parsı unvanı verilmesi için dağlara çıkış yapıyorum. Balıkesir'den geldim. Sivrice ilçesinde bulunan 2 bin 347 yükseklikteki Hazar Baba Dağına tırmandım. Projem kapsamında burası 17. ildir. Yarısı kayalık bölge olmasından dolayı benim için çok muhteşem geçti. Zirvede Hazar gölünün muhteşem manzarasını görmek mümkün. Buranın çok güzel manzarası var. Trekking yapan arkadaşların bu güzelliği yaşamasını istiyorum. Muhteşem bir görsele sahip. Amacım 81 ilimizde bulunan en yüksek dağların zirvelerine solo tırmanışı yapmaktır. Bundan dolayı ülkemizde dağcılık anlamında Anadolu Parsı unvanı verilmesidir. Turizm, doğa sporları, aslında bundan faydalanıyor. En önemlisi dağların çevresinde yaşayan yerel halk, hem ekonomik hem de kültürel etkileşimden dolayı kazançta sağlayabiliyor. Her dağın zirvesine gittiğim zaman yerel halk ile diyalog kurarım. Çok güzel insanlar. Halkımız misafirperver. Bunu yaşamalarını isterim" dedi.

2 bin 347 metrelik Hazar Baba Dağı'na solo tırmanış yaptı
2 bin 347 metrelik Hazar Baba Dağı'na solo tırmanış yaptı
2 bin 347 metrelik Hazar Baba Dağı'na solo tırmanış yaptı
2 bin 347 metrelik Hazar Baba Dağı'na solo tırmanış yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç

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