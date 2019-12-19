2 bin 338 litre kaçak alkol ele geçirildi

19.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:03

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yıl başı öncesi 2 bin 338 litre kaçak alkol ele geçirdi.



Alınan bilgiye göre, Amasya merkeze bağlı Uygur ve Sarıyar köylerinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı yönünde istihbari bilgileri değerlendiren jandarma ekipleri, Uygur köyünde 7, Sarıyar köyünde 1 şahsın yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak alkol üretimi ve ticareti yaptıklarını tespit etti.



Jandarma ekipleri 8 şüpheli şahsın konut ve eklentilerinde eş zamanlı olarak arama yaptı. Yapılan aramada şüpheli şahıslar ile birlikte 2 bin 338 litre kaçak alkol maddesi, alkol üretiminde kullanılan 2 adet bakır damıtma düzeneği ile yine alkol imalatında kullanılan 22 kg anason tohumu ele geçirildi. 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bu operasyonla birlikte Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir hafta içinde ele geçirdiği kaçak alkol miktarı toplam 4 bin 960 litre oldu. - AMASYA

Kaynak: İHA