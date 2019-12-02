2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi kar altında
Giresun-Sivas karayolu bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar kalınlığının 20 santimetreyi geçti.
02.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:35
Giresun-Sivas karayolu bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar kalınlığının 20 santimetreyi geçti.
Karayollarına bağlı ekipler ulaşımın aksamaması ve aksaklık yaşanmaması için çalışmalarına devam ederken, soğuk hava çalışmaları olumsuz etkiliyor. - GİRESUN
Kaynak: İHA