2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi kar altında
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2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi kar altında

Giresun-Sivas karayolu bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar kalınlığının 20 santimetreyi geçti.

02.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:35
2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi kar altında

Giresun-Sivas karayolu bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar kalınlığının 20 santimetreyi geçti.


Karayollarına bağlı ekipler ulaşımın aksamaması ve aksaklık yaşanmaması için çalışmalarına devam ederken, soğuk hava çalışmaları olumsuz etkiliyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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