2 bin 100 öğrenci 'Çocuk Oyunları Şenliği'nde yarıştı

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - Gaziosmanpaşa Belediyesi, çocukları sanal oyunlar yerine fiziksel gelişimlerini destekleyici aktivitelere yönlendirmek amacıyla 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' düzenledi. İlçedeki ilkokul ve ortaokullarda eğitim gören 2 bin 100 öğrencinin katıldığı etkinliklerde çocuklar, geleneksel sokak oyunlarından yakan top, sek sek ve mendil kapmaca oyunlarına kadar birçok oyun ile sosyalleşti..

Gaziosmanpaşa'da bir araya gelen öğrenciler, bilgisayar oyunlarından uzaklaşarak geleneksel oyunlar oynadı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği' programında yakan top, sek sek ve mendil kapmaca oyunlarından gösteri maçları yapıldı. Ardından basketbol akrobasi takımı olan Karizma Show, adrenalin dolu basketbol ve akrobasi gösterisi ile öğrencilere heyecan dolu anlar yaşattı. Şenliğe Gaziosmanpaşa kaymakamı Numan Hatipoğlu, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Başkan Usta, çocuklara oyunlarında eşlik ederek heyecanlarına ortak oldu.

"BİRÇOĞUNUN İSMİ BİLE UNUTULDU"

Çocuklarla vakit geçirmekten keyif aldığını belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta "Birlikte geleneksel sporların öncelikle tanıtılması, öğretilmesi, yarışmayla okullarımızın, öğrencilerimizin burada dereceye girmesi bizi mutlu etti. Unutulmaya yüz tutmuş, ismini bile birçoğumuzun hatırlamadığı geleneksel çocuk oyunlarımızı yeniden tanıtmak, çocuklarımıza bu sorumluluğu yüklemek, onların bu sporları, sporu gibi bunları bir yarışma halinde burada sergilemesini izlemek gerçekten olağanüstü bir duygu" açıklamasını yaptı.

"PAYLAŞMA KÜLTÜRÜ İÇİN BU OYUNLAR ÖNEMLİ"

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Geçmişte ecdadımız, bizler; mutlu olmak, paylaşma kültürünü geliştirmek, aile kaynaşmasını sağlamak, zaman geçirip eğlenmek maksadıyla hep geleneksel sporlarla buluşurduk. Günümüzde ise dijital dünya bize bunları unutturdu. Biz de buradaki etkinlikle çocuklarımıza eski oyunları tanıtıyor, onları bir araya getiriyoruz. Bu sayede spor kültürleri de gelişiyor. Geleneksel oyunların yeniden topluma ve çocuklara kazandırılmasını arzu ediyoruz. Federasyon başkanımıza da bu kültürü devam ettirme çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

"GELENEKSEL OYUNLAR MİRASTIR"

Böyle bir etkinliğin çocukların oyun anlayışını geliştirme açısından çok önemli olduğuna değinen Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, "Başkanımıza bunun için teşekkür ederim. Bugün burada çocuklarla yaşadığımız atmosfer çok güzel. Geleneksel oyunlarımız, kültürümüzün mirasıdır. Olmazsa olmazlar. Çocuklarımız bu oyunları bilip oynamalıdır. Bu niyetle de 2010'da federasyonumuz kuruldu. O günden bugüne çocuklarımızla oyunlar oynuyoruz" diye konuştu.

ARKADAŞLARIMLA OYNAMAYI SEVİYORUM

Etkinliğe katılan 8 yaşındaki Kardelen Fidan, arkadaşlarıyla sek sek oynayarak diğer okullarla yarıştı. Etkinliği çok beğendiğini belirten Fidan, "Genellikle okulda arkadaşlarımla sek sek oynuyorum. ve bence çok güzel bir oyun. Burada basketbol gösterisi yapıldı. Çok hoşuma gitti" dedi.

"GELENEKSEL OYUNLAR DAHA KIYMETLİ"

Yakar top oynayan 12 yaşındaki Hatice Kübra Taşkıran, "Okulumdaki arkadaşlarımla burada yakar top oynadık. Vuruldum ama yine de çok zevkliydi. Sınavların ardından böyle bir organizasyon bana çok iyi geldi. Ayrıca bilgisayar oyunları yerine bu tür oyunları oynamak çok daha kıymetli ve zevkli" şeklinde konuştu.

12 yaşındaki Şevval Demirci de ""Yakar topta çok iyi değilim ama arkadaşlarımla ikinci olduk. Diğer okullarla toplanıp bu şekilde oyun oynamak benim için daha zevkliydi. Bugün burada birlik ve beraberlik vardı. Belediye başkanının da bizimle oyunlar oynaması bizim için çok hoştu" dedi.