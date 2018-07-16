2. Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası Düzenlenecek

10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen hain terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mustafa Berkay Akbaş adına düzenlenen

2. Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası bu yıl 19-21 Temmuz tarihleri arasında tarihlerinde düzenlenecek.

10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen hain terör saldırısı sonucu Sinoplu 19 yaşındaki genç Mustafa Berkay Akbaş hayatını kaybetmişti. Berkay'ın adını ve anısını yaşatmak için 2017 yılında Berkay'ın doğum gününe denk gelecek şekilde bir Sokak Basketbolu Turnuvası organize edilmişti. Bu sene de 19-21 Temmuz tarihleri arasında 2. Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası gerçekleştirilecek.

Turnuva öncesi, Sinop Vira Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Berkay Akbaş'ın babası ve aynı zamanda Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, "Bu yıl 2.'sini düzenleyeceğimiz Berkay Akbaş Basketbol Turnuvası'nı gerçekleştireceğiz. 1 yıl önce yaptığımız ve kamuoyunda da karşılık bulduğuna inandığımız ve oğlumuzun isminin ölümsüzleştiğine olan inancımızla bu turnuvayı geleneksek hale getirme fikri bu sene de 2.'si ile devam edecek. İl dışı ve il içinden birçok takım katılacak. Kız ve erkek kategorisinde yine 2 bölümlü bir turnuva düzenlenecek. Geçen yıl herhangi bir ödül açıklamadan ciddi bir katılım sağlanmıştı. Turnuva ödüllü olacak ve Perşembe günü başlayacak" diye konuştu. - SİNOP