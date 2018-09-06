2 Başlı ve 3 Gözlü Buzağı, Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

Hindistan'ın Thanjavur şehrinde dünyaya gelen 2 başlı ve 3 gözlü buzağı, gören yerlileri şaşkına çevirdi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan inek, büyük ilgi gördü.

YERLİLER, İLGİNÇ CANLIYI KUTSAL GÖRÜYOR

Uzun bir süre yaşaması imkansız görülen buzağı, zor olsa da hayata tutnmaya devam ediyor. Yerliler, 2 başlı ve 3 gözlü canlıyı bir mucize olarak görüyor. Yerlilerin kutsal gördüğü buzağının videosu sosyal medyada ilgileri üzerine topladı.