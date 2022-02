2 bacağından ameliyatından oldu, midesinin altında karpuz büyüklüğünde şişlik oluştu

MERSİN'de 7 çocuk babası Murtaza Bucak'ın (63), her iki bacağından geçirdiği damar tıkanıklığı ameliyatının ardından karnının sol alt kısmında karpuz büyüklüğünde şişkinlik oluştu. Doktorlardan şikayetçi olduğunu belirten Bucak, "Şu an yürüyemiyorum bile. Kendi ihtiyaçlarımı gideremiyorum" dedi.

Yenişehir ilçesinde yaşayan Murtaza Bucak, ayağındaki ağrı nedeniyle 2019'un Nisan ayında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada tahlilleri yapılan Bucak, damar tıkanıklığı teşhisi konularak her iki bacağından ameliyat oldu. Operasyonun ardından kendine gelen Bucak, sol bacağında ağrı hissetti. Şikayetini dile getiren Bucak, daha sonra sol bacağından bir kez daha operasyon geçirdi. Taburcu olan Bucak'ın bu kez karnının sol alt kısmında şişkinlik oluştu.

Zamanla karnının sol alt kısmında da şişlik oluştuğunu ifade eden Bucak, "Ameliyattan sonra taburcu oldum eve geldim. Ayağımda yine ağrı oluşuyordu ancak bu defa karnım şişmeye başladı. Sol tarafımda oluşan şişlik, rahatsız etmeye başlayınca tekrardan hastaneye gittim. Şişlik için bir çare bulamadılar, beni başka hastaneye yönlendirdiler. Hangi hastaneye gittiysem, bir çare bulamadılar. Şu an şişlik karpuz büyüklüğüne ulaştı. Şişkinlik daha önce yoktu, bacaklarımdan olduğum ameliyatın ardından oluşmaya başladı. Şu an yürüyemiyorum bile. Kendi ihtiyaçlarımı gideremiyorum. 3 yıldır çocuklarıma yük olmuş durumdayım. Sorunumun bir an önce çözülmesini istiyorum" diye konuştu.