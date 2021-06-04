2 Azerbaycanlı gazeteci, Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybetti
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2 Azerbaycanlı gazeteci, Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı gazeteci yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesinde görev yapan Azerbaycanlı gazetecileri taşıyan otobüs, Ermeni güçlerin işgal döneminde döşediği...

Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı gazeteci yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Ermenistan işgalinden kurtarılan Kelbecer bölgesinde görev yapan Azerbaycanlı gazetecileri taşıyan otobüs, Ermeni güçlerin işgal döneminde döşediği mayının üzerinden geçti.

Mayının patlaması sonucu, otobüste bulunan Azerbaycan Devlet Haber Ajansında (AZERTAC) muhabir olarak görev yapan Meherrem İbrahimov ile Azerbaycan Devlet Televizyonunda (AZTV) kameraman olarak görev yapan Sirac Abişov hayatını kaybetti.

Olayda biri AZTV çalışanı olmak üzere, 3 kişi yaralandı.

2 Azerbaycanlı gazeteci, Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybetti
2 Azerbaycanlı gazeteci, Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybetti
2 Azerbaycanlı gazeteci, Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybetti
2 Azerbaycanlı gazeteci, Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika haberi: Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının patlaması sonucu 2 Azerbaycanlı gazeteci hayatını kaybetti
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2 Azerbaycanlı gazeteci, Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayının patlaması sonucu hayatını kaybetti - Haberler
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