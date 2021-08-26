2 ayrı arızaya eş zamanlı müdahale
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2 ayrı arızaya eş zamanlı müdahale

2 ayrı arızaya eş zamanlı müdahale
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, iki ayrı noktadaki içme suyu ana isale hattında meydana gelen arızayı 3 iş makinesi 5 kamyon 20 personel ile anında müdahale ederek giderdi.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, iki ayrı noktadaki içme suyu ana isale hattında meydana gelen arızayı 3 iş makinesi 5 kamyon 20 personel ile anında müdahale ederek giderdi.

Düzce Belediyesi Haydar Gördebil ve Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan içme suyu ana hatlarında meydana gelen su patlağı arızasına anında müdahale etti. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, iki arızaya da eş zamanlı olarak müdahale etti. 500'lük polietilen boruların iki metrelik bölümlerini deplase yapan ekipler boruları da yeniledi.

3 iş makinesi 5 kamyon 20 personel arızalara anında müdahale ederek Düzcelileri susuz bırakmamak için çalıştı. Boruların tamir edilmesinin ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de kazılan yolda asfalt çalışması yaparak sürücülerin mağduriyet yaşamasını engelledi.

Düzce Belediyesi uzun süredir değişmeyen ve deforme olan içme suyu hatlarını değiştirmek için ihaleyi bekliyor. DSİ ve İller Bankasıyla koordineli bir şekilde çalışma yürüten Düzce Belediyesi ihalenin yapılmasının ardından içme suyu hatlarını tamamen değiştirerek arıza sayısını minimum seviyeye indirecek. - DÜZCE

2 ayrı arızaya eş zamanlı müdahale
2 ayrı arızaya eş zamanlı müdahale
2 ayrı arızaya eş zamanlı müdahale
2 ayrı arızaya eş zamanlı müdahale
2 ayrı arızaya eş zamanlı müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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