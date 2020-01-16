2 aylık Adra Liya taburcu edildikten sonra öldü (2)

16.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:55

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklama ile Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Gülendam ve Sinan Yıldız çiftinin kızları 2 aylık Adra Liya Yıldız'ın ölümü üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: DHA