2 aylık Adra Liya taburcu edildikten sonra öldü (2)
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTIKocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklama ile Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Gülendam ve Sinan Yıldız çiftinin kızları 2 aylık Adra Liya Yıldız'ın ölümü üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.
16.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:55
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklama ile Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Gülendam ve Sinan Yıldız çiftinin kızları 2 aylık Adra Liya Yıldız'ın ölümü üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: DHA