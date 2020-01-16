2 aylık Adra Liya taburcu edildikten sonra öldü (2)
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2 aylık Adra Liya taburcu edildikten sonra öldü (2)

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTIKocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklama ile Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Gülendam ve Sinan Yıldız çiftinin kızları 2 aylık Adra Liya Yıldız'ın ölümü üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

16.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:55
2 aylık Adra Liya taburcu edildikten sonra öldü (2)

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kocaeli , yaptığı yazılı açıklama ile Kocaeli'nin ilçesinde yaşayan Gülendam ve Sinan Yıldız çiftinin kızları 2 aylık Adra Liya Yıldız'ın ölümü üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.


Kaynak: DHA
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