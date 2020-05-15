2 aydır torunlarını göremeyen kadın duygu dolu anlar yaşadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2 aydır torunlarını göremeyen kadın duygu dolu anlar yaşadı

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma kısıtlamasının kısa süreli kaldırılması ile birlikte Düzce'de 15 ve 16 yaşındaki gençler 2 aydır göremedikleri 80 yaşındaki anneannelerini ziyaret etti.

2 aydır torunlarını göremeyen kadın duygu dolu anlar yaşadı
15.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:51

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma kısıtlamasının kısa süreli kaldırılması ile birlikte Düzce'de 15 ve 16 yaşındaki gençler 2 aydır göremedikleri 80 yaşındaki anneannelerini ziyaret etti. Uzun zamandır torunlarını göremeyen yaşlı kadın duygu dolu anlar yaşadı.

İçişleri Bakanlığı 4 Nisan'da aldığı karar ile 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkmasını sınırlandırmış, aradan geçen 41 günlük sürenin ardından normalleşme süreci ile beraber bu kişilerin sokağa çıkmaları 4 saatliğine kaldırılmıştı. Düzce'de Farabi Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören Erenay ve İremsu Karaman kısıtlamanın geçici olarak kaldırılacağını öğrenince anneannelerini ziyaret etmek istedi. Fakat annesi ve babasının çalışması nedeni ile gidemeyince durumu öğretmenlerine anlatıp yardım istedi. Yapılan çalışmanın ardından Düzce Farabi Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ablak, öğrencileri evlerinden alarak anneannelerinin yanına götürdü. 15 ve 16 yaşındaki gençler anneannelerini ziyaret ederken, torunlarının geldiğini gören 80 yaşındaki Seviye Kılıç duygu dolu anlar yaşadı. Torunlarını 2 aydır görmediğini ve çok mutlu olduğunu belirten Kılıç, "2 aydır torunlarımı görmüyordum. Babaanneye gitmişlerdi. Orada kaldılar gelemediler. Bende çıkamıyorum sadece evin bahçesine çıkıyorum. Onların yanlarına da gidemedim. Çok özledim onları. Ziyaretime geldiler sağ olsunlar. Elimi öpmüş kadar oldular. Onları gördüm ya sarılmasam da olur" dedi.

"Virüsten sonra, elini öperim sarılırım"

15 yaşında Erenay Karaman, uzun bir süreden beri görmedikleri anneannelerini ziyaret ettikleri için mutlu olduklarını belirterek "Anneannemi 2 aydır göremiyordum. Sakarya'da babaannemde kalıyordum. Buraya geleli 2 hafta oldu. Şimdide bize verilen izinden dolayı anneannemi ziyaret etmek istedik. Kendisine büyük bir özlemimiz vardı. Korona virüs geçince elini öperim. Bu hastalık şu anda bende de olabilir. Onda da olabilir. İkimize de bulaşmaması için bu daha iyi" şeklinde konuştu.

"Okul Müdürümüz bizi anneannemize getirdi"

16 yaşındaki İrem Su Karaman ise, ailesi çalıştığı anneannelerini ziyarete gelemediklerini öğretmenlerinden yardım istediklerini ifade ederek "En azından 3-4 saatliğine evden çıktık. Bu süreçte de anneannemi ziyarete geldim. Çok uzun bir zamandır kendisini görmüyordum. Çok mutlu oldum. Birlikte kendisi ile bu süre içerisinde vakit geçireceğiz. Konuşacağız sohbet edeceğiz. Korona virüs olduğu için elini öpemiyorum. Fakat bu geçici bir süre. Bu süreç bittikten sonra zaten elini öperim ve sarılırım. Şimdilik böyle daha iyi. İkimizin de sağlığı açısından virüsü ona geçirmek istemem ya da o bana geçirmek istemez. Okul müdürüme de çok teşekkür ediyorum. Anne ve babam çalıştıkları için bizi buraya getiremeyeceklerdi. Okul müdürümüzden rica ettik bizi buraya kendisi getirdi" diye konuştu.

"Öğrencilerimiz ziyaret etmek istedi, bizde onları anneannelerine getirdik"

Düzce Farabi Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ablak, "14-20 yaş arasındaki gençlerimiz bugün 3-4 saat bile olsa bir sokağa çıkma izinleri vardı. Okul gruplarımızda öğretmenler arkadaşlarımız öğrencilerimiz ile her daim iletişim içerisinde. Bir öğretmenimiz iki öğrencimizin kardeş olan iki öğrencimizin anne annelerine gitmek istediklerini ama anne ve babası çalıştığından dolayı gidemediklerini ve üzüldüklerini söyledi. Bu bize gelince bizde bunu hemen görev olarak bilinçlendik. Öğrencilerimizi sokağa çıkma izinlerinin başlarında saat 11.00'da evlerinden aldık ve buraya anneannelerine getirdik. Böylece özlem gidermiş oldular. Çokta güzel oldu. Duygusal anlar yaşandı. Anneannemiz çok duygusaldı. Tabi ki zor bir şey. Bir anneannenin torununa sarılamaması elini öptürememesi zor bir durum. Bu bizim geleneğimizde vardır. Bunlardan mahrum kalmak tabi ki öğrencimiz içinde anneannemiz içinde üzüntü verici bir olaydı. İnşallah bugünler geçecek. Onlarda eski iletişimlerini sağlayacaklar diye düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

15 yaşındaki Erenay ve 16 yaşındaki İremsu, anneanneleri ile sosyal mesafe kurallarına uyarak özlem giderdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Beşiktaş'ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı Haber
Beşiktaş'ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl...
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu oluştu
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu oluştu
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, markete girdi! Kaza anı kamerada
Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, markete girdi! Kaza anı kamerada
Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı
Son dakika: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alınırken yerlerine kayyum atandı
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da uyarılar devam ederken, Çatalpınar ilçesinde hiç pozitif vaka çıkmadı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Türkan Şoray Hatice Çarpar Burcu Esmersoy Yasemin Özilhan
Spor Fatih Terim Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Futbol Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: 2 aydır torunlarını göremeyen kadın duygu dolu anlar yaşadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 15:20:49. #1.15#
title